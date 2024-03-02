咖啡經濟折射巴拿馬農業精品化之路

中評社北京3月2日電／巴拿馬最高峰巴魯火山腳下，森林葱鬱，河流蜿蜒。2月正值當地咖啡收穫季，一顆顆深紅果實掛滿林間的咖啡樹。



巴魯火山位於巴拿馬西部省份奇裡基，當地獨特的地理氣候條件使得博克特、帕索安喬等山腳小鎮成為優良咖啡產地。



2023年，在“巴拿馬最佳”拍賣會上，一款來自巴魯火山腳下的水洗瑰夏咖啡拍出每公斤超過1萬美元的高價；產自巴拿馬的精品咖啡總成交額超過108萬美元，平均每公斤超過868美元。



“巴拿馬最佳”咖啡生豆大賽起始於1996年，是最早的國際咖啡生豆比賽之一，由巴拿馬精品咖啡協會主辦。每年比賽結束後，“冠軍豆”會向來自世界各地的買家開放競拍。



在你追我趕的喊價聲中，巴拿馬咖啡出口價格也一路水漲船高。據巴拿馬國家數據和普查局統計，2002年巴拿馬咖啡出口量近5500噸，出口總額約940萬美元；而在2023年前9個月，巴拿馬出口咖啡不到1600噸，出口總額接近2750萬美元。



巴拿馬咖啡品鑒師瑪麗亞·魯伊斯介紹，巴拿馬最早以種植商業咖啡豆為主，但產量無法同巴西、哥倫比亞等傳統咖啡大國競爭，在國際上並沒有定價權。到了20世紀80年代，隨著商業化種植不斷普及，國際咖啡價格一路走低，而以小農經濟為主的巴拿馬咖啡產業難以實現規模化生產，當地傳承多代的咖啡莊園一度被逼入絕境。



“精品化是我們唯一的出路，以此與商業咖啡豆進行差異化競爭。”魯伊斯說。她來自博克特地區的“咖啡世家”，為了幫助家族產業實現精品化轉型，她於1988年出國深造，成為巴拿馬最早的咖啡品鑒師之一。



“不同於商業咖啡追求口味的標準統一，精品咖啡更照顧不同的個性口味，要求生產者更瞭解顧客喜好。”魯伊斯表示，歐美國家當時是巴拿馬精品咖啡的主要目標市場。

