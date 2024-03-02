展現中國創新實力　促進國際科技合作

中評社北京3月2日電／據人民日報海外版報導，2月26日至2月29日，2024年世界移動通信大會在西班牙巴塞羅那會展中心舉行。今年大會的主題為“未來先行”，重點關注超越5G、智聯萬物、人工智能人性化、數智製造等。來自200多個國家的2400多家企業參會，集中展示相關領域新產品新技術新方案。近300家中國企業積極參會，整體創新實力引發關注和好評。



“中國產品極大豐富了用戶體驗”



走向會展中心三號展廳的東側，一台屏幕全透明的筆記本電腦吸引了很多參觀者，不少人舉起手機拍照留念。這款由聯想集團推出的筆記本電腦，無邊框的屏幕、透明的鍵盤區域，簡約且充滿未來感。產品利用人工智能技術，將物理對象與數字信息相結合，為工作協作和提高效率開辟了新途徑：將一束向日葵放在屏幕後方，使用者可以在屏幕正面描摹花的形狀，攝像頭會識別面前的物品，在屏幕右側用文字說明向日葵的種植方式、植物特徵等。“這是個人電腦未來的一大發展方向，令人印象深刻。”哥倫比亞一家科技媒體的撰稿人伊萬·盧薩爾多表示，“中國產品極大豐富了用戶體驗。”



在榮耀展台，眼動控車技術讓不少體驗者躍躍欲試：打開手機操作界面，只需眼睛盯住“啟動、前進、後退、熄火”四個選項之一，已匹配的汽車便能根據指令運行。英國汽車工程設計師詹姆斯·布萊頓說，眼動控車技術未來適用場景將非常豐富，是一項極具前瞻性的技術，可以實現在複雜場景下的便捷操作、提升工作效率。



作為深耕人工智能語音技術的企業，科大訊飛的翻譯機方便了很多參觀者。在櫃台，任何參觀者都可以免費租賃一台同時搭載語音翻譯、拍照翻譯、離線翻譯等功能的翻譯機器，幫助各國人士在參觀期間相互溝通交流。來自巴西的瓦爾迪爾租用了兩天翻譯機，對其功能和技術贊嘆不已：“我只會說葡萄牙語，在交流過程中難免受到不少限制。有了這款翻譯機器的幫助，我可以更順暢地與全球各地展商建立聯繫。”



“中企形成突出的整體實力”



網絡技術迭代是世界移動通信大會關注的核心技術要素之一。截至2023年底，全球已有超過300張5G商用網絡，超過16億5G用戶。大會期間，在5G技術基礎上演進而來的5G－A技術備受關注。

