“算力網絡”為智慧世界建設提供澎湃動力

中評社北京3月2日電／據光明日報報導，隨著新一代人工智能迅猛發展，算力方面的相關需求快速增長，各國競相發展算力產業。作為算力主要載體，算力網絡的重要性正日益凸顯。



近日，2024年世界移動通信大會在西班牙巴塞羅那舉行。其間，世界互聯網大會國際組織主辦了一場以“算力網絡：智能網絡賦能智慧世界”為主題的“算力網絡”專題論壇。全球政產學研用各界人士匯聚一堂，分享算力領域最新成果，探討算力產業發展機遇，攜手構建更加智能的數字世界。



完善技術標準推動數字化轉型



在2019年10月召開的國際電信聯盟電信標準化部門（ITU－T）第13組（SG13）會議期間，中國移動主導的“算力感知網絡的需求及應用場景”通過立項，成為算力感知網絡首個國際標準項目。在此次會議上，中國電信主導的算力網絡框架與架構的草案也得到通過。



“算力網絡”，即“算網融合”“雲網融合”，是一種以計算為核心、通過網絡實現連接、通過感知實現匹配與調度的服務，能夠為物聯網、人工智能技術的廣泛應用提供更高質量、更低成本、更低延時的算力支撐。



中國國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文表示，面對算力發展帶來的新機遇，我們應當積極推動算力網絡建設，有效賦能各行業各領域數字化轉型，打造智能高效、普惠便捷、綠色低碳、安全穩定、互利共贏的算力網絡，不斷夯實支撐經濟社會數字化轉型的“算力底座”。



“在算力網絡部署和服務方面，中國運營商已處於領先地位。”全球移動通信系統協會首席執行官洪曜莊表示，雲服務的增加、對人工智能模型投資規模的增大，加之強大的5G網絡基礎設施，中國運營商正在將算力網絡提升到新的水平。

