中評鏡頭：兩會新聞中心“補給站”熱鬧極了

兩會新聞中心記者茶歇處（中評社 海涵攝） 中評社北京3月3日電（記者 海涵）2024年全國兩會即將開啟，位於北京梅地亞中心的全國兩會新聞中心已於2月27日正式啟用。中評社記者昨天在新聞中心觀察到，位於一樓的記者茶歇處分外熱鬧，不少記者正在此享用茶點補給能量，或是圍坐一起“頭腦風暴”。兩會報導工作節奏緊、任務重，記者茶歇處可謂是“補給站”“休息區”，讓參會記者可以來此短暫歇息、談事議事。



今年兩會茶歇處提供的食品和飲品都十分豐富，據工作人員介紹，食品主要包括水果、甜品、堅果三大類，飲品則主要供給咖啡、茶、果汁、碳酸飲料等，每日供給的食品飲品各有不同，會不斷變化“花樣”。記者看到，昨日供給的食品主要有雞蛋三明治、草莓小蛋糕、曲奇餅幹、巧克力面包等甜品，核桃仁、腰果仁等堅果，還有山楂、金桔、火龍果、哈密瓜等水果；飲品則是咖啡、紅茶、奶茶、蘋果汁和可樂。



茶歇處的奶茶供應在過往並不常見，工作人員說，今年有許多這樣的小巧思，每天都會變換。除了奶茶，他們還會為參會記者提供姜絲可樂、冰糖銀耳粥等滋補的飲品。



冷餐之外，記者茶歇處還為中外記者提供午餐套餐和晚餐套餐。不同於冷餐，午餐和晚餐需要記者自行購買。這些套餐的菜單每日也不盡相同，但均為七例菜，包含一例湯、四例熱菜、一份主食、一個果盤。



除了多元可口的美食，記者茶歇處也重視消毒清潔工作。中評社記者看到，茶歇處入口放有免洗消毒液、酒精棉片、一次性手套等物品；工作人員也會及時收拾清理使用過的桌面，並噴灑酒精消毒。



今年全國兩會備受中外媒體關注，目前已有3000多名中外記者報名。全國兩會新聞中心各處也已準備就緒，等待中外記者到來。

