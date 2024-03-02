“加梯地圖”折射主動向前的治理智慧

中評社北京3月2日電／城市治理不但要體現工具化共享和信息化共享，更重要的是突出價值共享，促進居民之間的觀念相和、公共治理的相融。“向前一步”，傳遞著為民服務的主動性與責任心。當大家直觀感知自己“被看到”“被傾聽”“被重視”，這樣的參與感，本身也是一種實實在在的獲得感。不斷拉近民生政策與廣大市民的距離，引導千家萬戶與公共目標同頻共振，就是在為政策方案順利落地積累支持，就是在為城市治理凝聚力量。



打開“加梯地圖”，本市16區各社區、樓棟及單元的基礎信息、加梯現狀、是否具備加梯條件等全部一目了然，若自家單元適宜加裝，還可在線“一鍵申請”，並借“VR體驗”身臨其境感受加梯效果……近日，北京“加梯地圖（1.0版）”甫一上線，便引發強勢圍觀。



老樓加裝電梯，是民生所盼，亦是難中之難。自2017年以來，從開啟試點、簡化審批，到全市推廣財政補貼，再到啟動門檻逐步降低……北京邊摸索邊優化、不斷見招拆招，盡可能地減少摩擦、彌合分歧，為越來越多市民帶去“上下樓”的方便。數據顯示，截至2023年底，本市已累計完成加裝電梯3550部。按計劃，2024年還將實現老樓加裝電梯新開工1000部、完工600部。隨著“加梯地圖”火熱推出，全市“大數據”透明共享，個體訴求“一鍵申請”，推進效率必將進一步提升。



“加梯地圖”，是操作指南，也是摸底報告。一年來，相關部門組織各區對本轄區市屬老舊小區約2萬多棟既有多層住宅樓、10萬餘個單元摸排評估。“加梯地圖”所呈現出的集成數據，背後是不厭其“繁”的基礎性工作。如相關負責人所言，摸清底賬、梳理民意，就是為了更快響應居民訴求，更加精準破解難題。通過這麼一張圖，既統籌了全市數據、也說清了現實情況，更架起便捷的溝通橋梁，讓此前相對麻煩的申請流程變為“一鍵直達”。



“向前一步”，傳遞著為民服務的主動性與責任心。隨著北京城市治理進入存量優化階段，像加裝電梯這般牽扯眾多、利益掣肘、訴求不一的議題不少。就以居民家門口的事來說，從老樓修繕加固，到管線改造更新，從社區安全保潔，到車位車棚供給，種種細節安排，大家都可能各有各的想法和偏好。面對此類問題，必須充分做足前期工作，全面收集民情民意，並盡可能創造溝通討論的條件。前期交流碰撞越充分，越讓人直觀感受利弊、深度參與過程，越可能最終形成符合大多數人利益和意願的理性方案。

