加強租金監管讓百姓更安心

中評社北京3月2日電／近日，《北京市住房租賃押金托管和租金監管暫行辦法（徵求意見稿）》（以下簡稱《徵求意見稿》）對外公布，其中擬規定由北京市住房資金管理中心對住房租賃企業向承租人收取的押金進行托管，對一次性收取超過3個月的租金進行監管，引發關注。



對於很多在外打拼的年輕人來說，租房是其進入城市生活的剛需。有數據顯示，截至2023年，我國租房人口已近2.6億人。其中，北京、上海、廣州等大城市租房人口占常住人口的比例達40%以上。如何為龐大的租房群體打造良好租賃市場環境，減少租房過程中各種“糟心事”，既關係到他們的幸福感、安全感，也關係到住房租賃企業的健康發展。



近年來，我國不斷優化市場環境，規範住房租賃市場，很多城市都出台了住房租賃政策。從現實看，租金押金問題仍是租房群體面臨的一大“痛點”。以北京為例，據媒體報導，押金租金糾紛占了住房租賃糾紛的七成以上，主要由押金難退、租金被租賃企業“任性”挪用等引起。此前，一些住房租賃企業為賺取更多利潤，將預收的大量租金投入高風險金融活動，後“爆雷”“跑路”，讓不少房東和租客遭受經濟損失。由此可見，加強對租房押金租金的監督管理，重要且必要。



為保障租房押金租金安全，《北京市住房租賃條例》對押金租金問題作出了明確規定，此次《徵求意見稿》作為其配套文件，對押金托管和租金監管流程、方式提出了詳細要求。如明確企業收取的押金要按合同約定的時間、金額存入托管賬戶，單次收租超過3個月的租金要先存入第三方專用賬戶，並且租房者能隨時查詢到專用賬戶內餘額，這些舉措有助於確保專款專用，杜絕企業違規挪用濫用、卷款“跑路”等亂象，有效預防住房租賃糾紛，切實維護百姓合法權益，讓租房群體更加安心放心。



住房是民生大事，安居才能樂業。有效保障租房群體合法權益，既是法治社會的應有之義，也是城市溫度和公共服務能力的內在要求。期待《徵求意見稿》經法定程序後盡快出台並實施，同時給其他地方提供有益經驗，進一步規範住房租賃經營行為，維護住房租賃市場秩序，助力租房族實現“安居夢”，獲得安全感。



來源：法治日報 作者：林楠特