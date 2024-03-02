深化“一帶一路”國際合作

中評社北京3月2日電／共建“一帶一路”倡議提出以來，我們始終秉持共商共建共享原則，弘揚開放、綠色、廉潔理念，以高標準、可持續、惠民生為目標，開辟了共建國家交往的新路徑，搭建起國際合作的新框架，取得豐碩成果。在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上，習近平總書記明確提出了中國支持高質量共建“一帶一路”的八項行動，為我們深化“一帶一路”國際合作指明了前進方向、提供了根本遵循。我們要深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，推動共建“一帶一路”實現更高質量、更高水平的新發展，建設一個開放包容、互聯互通、共同發展的世界。



構建立體互聯互通網絡，為促進交流合作夯實基礎。設施聯通是共建“一帶一路”的優先方向。通過建設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施，著力推動陸上、海上、天上、網上絲綢之路建設，能夠全面提升共建國家間基礎設施互聯互通水平，促進各國商品、資金、技術、人員的流動。要大力推進陸上通道建設，加強與共建國家基礎設施建設規劃、技術標準體系的對接，加強邊境基礎設施及口岸建設，推動各種運輸方式有效銜接，強化多式聯運通道。深化與共建國家海上互聯互通，合作共建國際和區域性航運中心，完善國際海運網絡。加強民航安全、綠色、智慧發展領域技術合作，探索推動更高水平的航空開放，進一步加密與共建國家首都及重點城市的航線航班，提高航空運輸質量和運行效率。促進與共建國家信息通信網絡互聯互通，合作推進跨境陸纜和海底光纜建設，支持各國企業合作參與信息基礎設施建設，提升網絡互聯互通水平，同時進一步加強在知識產權保護、個人隱私保護、跨境數據流動等方面的合作，共同構建網絡空間命運共同體。



完善機制和平台，為拓展務實合作提供支撐。發展是人類社會的永恒主題。共建“一帶一路”聚焦發展這個根本性問題，為相關國家提供了更多市場機遇、投資機遇、增長機遇，使合作成果惠澤各國、福及各方。要加強戰略規劃對接，有序推動與合作基礎較好、合作意願較強的國家圍繞各自發展戰略和合作規劃加強有效對接，及時建立完善合作規劃落實協調機制，實現優勢互補、協同並進，形成更多可視性成果。加強共建“一帶一路”合作平台建設，繼續高質量辦好“一帶一路”國際合作高峰論壇，為各方深化交往、增進互信、密切往來提供重要平台，辦好博鰲亞洲論壇、中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會等經貿合作平台，深入推進共建“一帶一路”經貿合作。加強與共建國家發展戰略和市場需求對接，不斷拓寬政策溝通的領域和渠道。

