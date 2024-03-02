以青春之名　共赴京台志願服務之約

北京市委統戰部副部長，北京市台聯黨組書記黃克瀛致辭（來源：主辦方供圖） 中評社北京3月2日電／為弘揚奉獻、友愛、互助、進步的志願服務精神，引導在京台胞通過志願服務活動積極參與社會實踐，助力京台交流合作和首都高質量發展，3月2日上午，北京市台聯在台灣會館舉行“台胞之家志願服務隊”成立大會，百餘名台胞志願者參加。

大會現場發布了以“聯繫、團結、凝聚”為主題的logo及隊旗，市台聯副會長蔡昱宣布了“台胞之家志願服務隊”隊長、總幹事、副總幹事名單，市台聯會長白天亮向志願服務隊授旗。全體台胞志願者進行了宣誓，決心以飽滿的熱情、自信的姿態投身到志願服務之中，為深化兩岸各領域融合發展發光發熱。

市台聯黨組書記黃克瀛發表了熱情洋溢的致辭，希望通過“台胞之家志願服務隊”的活動，吸引更多台胞來京學習生活、創新創業，促進常住台胞融入北京發展，讓兩岸同胞越走越近、越來越親，真正為兩岸同胞打造出一個溫馨、團結的“台胞之家”。

全國台聯副會長周琪、台盟北京市委秘書長莊文靜、團市委副書記丁蕾，以及市委統戰部、市台辦、市台聯，東城區、朝陽區、海淀區海聯會等有關單位領導出席活動。市台聯副會長蘇偉主持大會。

據瞭解，“台胞之家志願服務隊”於2023年11月8日在“志願北京”平台正式註冊，主要服務內容包括台灣會館講解志願服務、首都大型活動志願服務、涉台會議活動志願服務和在京台胞互助志願服務。2024年1月31日正式公開招募志願者，短短一個月時間，已有118名在京定居台胞、常住台胞加入志願者隊伍。

成立大會結束後，進行了首都志願精神及首都優秀志願服務項目志願服務經驗的專題分享。

