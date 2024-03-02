新質生產力的內涵特徵和發展重點

中評社北京3月2日電／高質量發展是新時代的硬道理，需要新的生產力理論來指導。習近平總書記在中共中央政治局第十一次集體學習時強調：“發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點”“新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力”。習近平總書記的重要論述，豐富發展了馬克思主義生產力理論，深化了對生產力發展規律的認識，進一步豐富了習近平經濟思想的內涵，為開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢提供了科學指引。加快發展新質生產力，是新時代新征程解放和發展生產力的客觀要求，是推動生產力迭代升級、實現現代化的必然選擇。



深刻認識新質生產力的基本內涵



新質生產力代表先進生產力的演進方向，是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的先進生產力質態。新質生產力以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，具有強大發展動能，能夠引領創造新的社會生產時代。



更高素質的勞動者是新質生產力的第一要素。人是生產力中最活躍、最具決定意義的因素，新質生產力對勞動者的知識和技能提出更高要求。發展新質生產力，需要能夠創造新質生產力的戰略人才，他們引領世界科技前沿、創新創造新型生產工具，包括在顛覆性科學認識和技術創造方面作出重大突破的頂尖科技人才，在基礎研究和關鍵核心技術領域作出突出貢獻的一流科技領軍人才和青年科技人才；需要能夠熟練掌握新質生產資料的應用型人才，他們具備多維知識結構、熟練掌握新型生產工具，包括以卓越工程師為代表的工程技術人才和以大國工匠為代表的技術工人。



更高技術含量的勞動資料是新質生產力的動力源泉。生產工具的科技屬性強弱是辨別新質生產力和傳統生產力的顯著標誌。新一代信息技術、先進製造技術、新材料技術等融合應用，孕育出一大批更智能、更高效、更低碳、更安全的新型生產工具，進一步解放了勞動者，削弱了自然條件對生產活動的限制，極大拓展了生產空間，為形成新質生產力提供了物質條件。特別是工業互聯網、工業軟件等非實體形態生產工具的廣泛應用，極大豐富了生產工具的表現形態，促進製造流程走向智能化、製造範式從規模生產轉向規模定制，推動生產力躍上新台階。

