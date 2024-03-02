外交部駐港公署正告美官員停止干擾23條立法

中評社香港3月2日電／針對美國駐港總領事梅儒瑞在媒體上攻擊抹黑香港國安法和香港基本法第23條立法，詆毀香港營商環境和權利自由空間，煽動美資企業撤資離港，粗暴干涉中國內政和香港事務，外交部駐港公署發言人1日表示強烈不滿和堅決反對，予以嚴厲譴責。



發言人強調，香港國安法的實施有效防範懲治危害國家安全的違法行為，有力保障香港的投資和營商環境，香港依然是企業投資熱土、資金青睞之地和人才匯聚高地。23條立法將進一步築牢香港特區維護國家安全的防線，進一步增強香港社會的穩定性和法治的確定性，進一步發揮香港獨特地位和優勢，香港將在更高水平的安全保障下，實現更高質量的發展和更高水平的開放。



發言人指出，香港國安法和23條立法都強調尊重和保障人權，依法保護香港居民根據香港基本法和相關國際公約適用於香港特區的有關規定享有的權利和自由。23條立法諮詢文件也強調，會顧及香港公眾及在港生活、營商或投資的外國社群的關注，保持香港特區獨特優勢和地位，保障正常國際交流活動在港順利開展。



發言人指出，梅儒瑞無視香港社會各界支持盡快完成23條立法的強大民意，罔顧香港投資和營商環境持續向好的事實，在媒體發表不負責任的言論，干擾特區履行維護國家安全的憲制責任，干預特區司法機構依法審理“黎智英案”等國安案件，嚴重背離了領事官員基本的職業操守和行為準則，提供了美方干預香港事務、破壞香港繁榮穩定的又一鐵證。美國自身人權劣跡斑斑，貧富懸殊、種族歧視、槍支氾濫、暴力執法等現象愈演愈烈，美國民眾的人權自由進一步遭到侵蝕。美國自身國安法律體系密不透風，對危害國家安全的行為向來嚴懲不貸，長期以“國家利益”之名對其他國家甚至盟友進行無孔不入的監聽和網絡監控。反觀其對23條立法橫加指責，對特區依法審理國安案件詆毀抹黑，充分暴露其典型的虛偽雙標和強盜邏輯！



發言人表示，“備豫不虞，為國常道”。國安立法是香港“穩定之錨”“繁榮之源”“立身之本”，23條立法是遲到26年的正當必要之舉，是特區政府憲制責任所在、民意所向、大勢所趨。我們敦促美方尊重中國主權，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政。