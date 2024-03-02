港府譴責美國駐港總領事危言聳聽言論

中評社香港3月2日電／香港特區政府1日就美國駐香港總領事梅儒瑞的危言聳聽言論，表示強烈不滿和譴責。



特區政府發言人指出，香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為來採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某些人或組織不應就其違法行為，包括勾結外國或境外勢力的違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。在香港基本法以及《香港人權法案條例》的保障下，所有面對刑事指控的人均有權接受司法機關的公平審訊。香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。美國駐香港總領事對正在香港特區法院進行的刑事審訊妄加評論，更企圖將“黎智英案”與特區政府推廣香港特區的措施作對比，不但極其不恰當，也是無視法治精神。



發言人說，每個國家都會制定維護國家安全的法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，而以所謂“國家安全”為名義簽發的行政命令更不計其數，更動輒通過秘密監視、非法監聽、全球追捕等手段打壓異己，根本沒有資格就其他國家和地區就正當維護國家安全立法指手畫腳。美國駐香港總領事執意無視香港特區就香港基本法第23條立法的憲制責任和實際需要，肆意對香港基本法第23條立法和依法進行的執法行動進行抹黑，與他所稱希望與香港有更好的關係全然背道而馳。



發言人強調，正如特區政府多次強調，香港國安法的實施與就香港基本法第23條立法，就是要令國家主權、統一和領土完整得以維護；“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針得以全面準確貫徹；以及更好地保障香港特區居民和在香港特區的其他人，包括在港營商的人的基本權利和自由。有關立法不會影響香港居民和在香港特區營商的人與外國的正常交流。這些正當交流受香港基本法和香港特區本地法律保障。香港國安法和香港基本法第23條立法所防範和制止的危害國家安全行為和活動，與正當交流和商業活動有明顯區別。美國應立即重回正道，停止就香港基本法第23條立法和香港特區的維護國家安全工作說三道四，並停止干預屬於中國內政的香港事務。