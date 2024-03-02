中評社北京3月2日電／近日，5座eVTOL（電動垂直起降）航空器盛世龍從深圳蛇口郵輪母港起飛，經過約20分鐘的飛行，降落在珠海九洲港碼頭，完成深圳至珠海跨海跨城eVTOL航空器航線的首次演示飛行。這是全球首條eVTOL跨城跨灣航線首次演示飛行，將深圳至珠海單程2.5至3小時的地面車程時間縮短至20分鐘。



電動垂直起降航空器被稱為“空中出租車”，是低空飛行器的一種，無人駕駛，無需傳統機場和跑道，像直升機一樣垂直起飛，在空中轉換成固定翼飛行模式，使用純電動力。這一技術設想目的是實現城市內和都市圈城際間點對點出行，或將在未來成為空中出行的重要方式，並形成新的廣闊市場。2023年中央經濟工作會議指出，打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業。低空經濟產業鏈條長、應用場景豐富，對構建現代產業體系具有重要作用，發展空間極為廣闊。有白皮書預測，到2025年，低空經濟對中國國民經濟的綜合貢獻值將達3萬億至5萬億元。



此前，“北京到上海僅需2.5小時”的話題引發熱議。話題緣起於有消息稱，我國最新設計的最高時速450公里的CR450復興號高速動車組將於2025年投入運營，並根據京滬客專線路長度計算得出了上述結論。在這種期待中可以看到人們對於兩座城市之間更短時間通勤的渴求。當前，經濟社會發展十分注重效率，快節奏是各行各業的常態，即使互聯網已經讓人與人之間的交流“零距離”，但經濟社會生活仍然需要人與人面對面線下交流。因此，空間上的距離無法縮短，就需要在縮短交通時間上發力。發展低空經濟，發展城市間低空交通通勤，正契合了經濟社會發展需要。



北京到上海仍屬於地理意義上的遠距離城市，短時間內仍然只能依靠發展高速鐵路和傳統民航，來縮短兩地間交通時間。但也應該看到，黨的十八大以來，區域協調發展成績斐然，在新發展理念指引下，區域協調發展需向更高水平邁進。京津冀、粵港澳大灣區、長三角、珠三角等區域建設發展，需打造更加便捷快速的交通圈，在現有半小時、1小時交通圈外，發展低空經濟勢在必行。工信部、科技部、財政部、民航局聯合印發了《綠色航空製造業發展綱要（2023—2035年）》，提出加快將eVTOL融入綜合立體交通網絡，建立統一的空地智聯管理平台，打造低空智聯網，初步形成安全、便捷、綠色、經濟的城市空運體系。

