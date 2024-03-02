“雪鷹601”完成南極考察全部任務

中評社北京3月2日電／據新華社報導，記者1日從中國第40次南極考察隊獲悉，中國首架極地固定翼飛機“雪鷹601”日前已順利完成本次考察所有飛行任務，正在轉場離開南極。



本次考察期間，“雪鷹601”共飛行44架次，圓滿完成全部既定任務。其中，“雪鷹601”成功執行了由南極研究科學委員會發起的南極冰蓋國際合作“環”計劃航空調查任務，填補了東南極中國中山站至比利時伊麗莎白公主站之間冰蓋沿岸的關鍵數據空白區。這將為精確評估這一扇區的冰流量和冰蓋不穩定性提供重要依據，有效提升中國在南極科學考察領域的影響力。



據航空氣象預報員姜亦飛介紹，本次航空氣象預報工作由國家海洋環境預報中心承擔，這是第二次完全由國內提供航空氣象保障。考察隊還首次與他國考察站開展航空氣象保障活動，如多次與澳大利亞凱西站交換航空氣象預報和觀測資料，為澳大利亞戴維斯站和俄羅斯進步站提供機場氣象預報等。



此外，本次考察期間“雪鷹601”還為考察隊在東南極考察活動提供了人員物資運輸和應急保障服務，並配合保障部分考察隊員進出南極的行程。



“雪鷹601”於中國第32次南極考察期間首航南極，這也標誌著中國南極考察開始邁入“航空時代”。“雪鷹601”可搭載多種科學觀測設備，能執行快速運輸、應急救援和航空科學調查等任務。



（來源：新華網）