癱瘓患者控制“手”喝水　用力想就能做到？

中評社北京3月2日電／據央視新聞報導，腦機接口是我們在科幻作品裡常見的場景。近年來，隨著腦機接口技術不斷發展，讓失語者“開口說話”、通過“意念”指揮機械，頻頻出現在我們的視野裡。



清華大學科研團隊近日連續公布了兩個案例，分別與首都醫科大學附屬北京天壇醫院，和首都醫科大學宣武醫院聯合開展的腦機接口臨床試驗的進展情況。兩位高位截癱患者分別通過無線微創腦機接口實現了意念控制光標移動，意念控制手套外骨骼持握，這意味著由我國開展的無線微創腦機接口臨床試驗取得重大進展。



截癱患者通過意念



控制光標移動和持握



最新發布的臨床試驗是清華大學科研團隊與首都醫科大學附屬北京天壇醫院共同開展的。35歲的截癱患者小白，在去年12月19日接受了無線微創腦機接口植入手術，經過兩個多月康復訓練，目前他已經能夠實現意念控制光標移動。



首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科學中心主任醫師 賈旺：我們通過腦機接口獲取了大腦運動區的神經信號，通過解碼體現他的運動意圖。通過意念來控制鼠標，追逐目標的靶區。他現在對移動和追蹤以及覆蓋目標的準確率，已經達到了我們預設的試驗目標的第一步。



另一例臨床試驗則是由清華大學科研團隊與首都醫科大學宣武醫院合作開展。四肢癱瘓長達14年的患者楊先生，在去年10月24日接受了植入手術，這也是我國首例無線微創腦機植入手術。目前患者楊先生通過意念控制手套外骨骼，部分恢復了抓握功能。

