扎實穩健，中國式現代化步履堅實

中評社北京3月2日電／歷史長河奔騰不息，接續奮鬥再啟新程。迎著浩蕩東風，向著春天進發，我們在時間坐標上鐫刻新的奮鬥足跡。



過去一年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們以中國式現代化凝心聚力，頑強拼搏、勇毅前行，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成。經濟總量超過126萬億元，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩；科技創新實現新突破，新質生產力加快形成；新一輪黨和國家機構改革基本完成，高水平對外開放持續擴大；成都大運會、杭州亞運會精彩紛呈，體育健兒勇創佳績……頂住外部壓力、克服內部困難，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐，日新月異的中國活力滿滿、熱氣騰騰。經歷了風雨洗禮，我們看到了美麗風景，取得了沉甸甸的收穫。正如習近平總書記指出的，“大家記住了一年的不易，也對未來充滿信心。”



我們的共識高度凝聚。過去一年，從“開年第一課”聚焦“正確理解和大力推進中國式現代化”，到習近平總書記16次進行國內考察為推進中國式現代化謀篇布局，再到京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等區域重大戰略高質量推進，中國式現代化的頂層設計不斷完善、實踐路徑更加清晰。今天，我們更加深刻認識到，中國式現代化走得通、行得穩，是強國建設、民族復興的唯一正確道路；以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代最大的政治。在這條康莊大道上，堅定歷史自信、把握歷史主動，更好肩負起莊嚴歷史責任，風雨無阻向前進，就一定能夠實現中華民族偉大復興。



我們的信心極大增強。風雨兼程的跋涉更顯勇毅，戰風鬥雨的搏擊尤為振奮。過去一年，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，全力以赴應對自然災害和推動災後恢復建設，抗洪災、化債險、保交樓成效明顯，“中國之制”的獨特優勢在大戰大考中更加彰顯；牢牢把握高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，堅持穩中求進工作總基調，全力推動經濟恢復發展，中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨……化危機、闖難關、應變局，我們創造了新機遇、贏得了戰略主動，極大地增強了必勝信心。奮進強國建設、民族復興新征程，時與勢在我們一邊。堅持道不變、志不改，一以貫之、勠力同心，就一定能夠戰勝前進中的各種艱難險阻，不斷邁向成功的彼岸。

