印度媒體訪吳釗燮鼓吹“台獨”　中國使館駁斥

中評社北京3月2日電／據中國駐印度大使館：中國駐印度使館發言人就印媒採訪台灣地區外事部門負責人發表談話。



2月29日，某印度電視台播出對台灣民進黨當局外事部門負責人吳釗燮進行的採訪，為其“台獨”和虛假言論張目。此舉嚴重違背一個中國原則，是完全不可接受的。



一個中國原則的含義是清晰、明確的，那就是世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分，為聯大第2758號決議所確認，也是中國和有關國家建立和發展外交關係的政治基礎。



聯合國秘書處法律事務辦公室官方法律意見明確指出，“台灣作為中國的一個省沒有獨立地位”，“台灣當局不享有任何形式的政府地位”。實踐中，聯合國對台灣使用的稱謂是“台灣，中國的省”。



無論“台獨”勢力如何歪曲事實、鼓吹“台獨”，都無法改變上述歷史和法理事實。



所有與中國建交的國家都應堅定履行堅持一個中國原則的承諾，這也是印度政府的官方立場。而且，印度還是最早承認一個中國的國家之一。



我們敦促印度有關媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為“台獨”勢力提供發聲平台，避免發出違反基本常識的錯誤信號，不要誤導大眾。