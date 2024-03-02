德軍官討論助烏襲擊克里米亞大橋錄音被曝光

中評社北京3月2日電／據央視新聞：今日俄羅斯電視台總編輯西蒙尼揚3月1日在社交平台公布一段錄音，內容顯示多名德國軍官曾討論向烏克蘭提供導彈並秘密幫助烏克蘭轟炸克里米亞大橋等目標。



目前德國政府對此事沒有作出回應。



這段約38分鐘的錄音日期為2月19日。西蒙尼揚稱，德國空軍司令格哈茨將軍、格雷費准將等四名德國空軍軍官參與了討論，主要內容為向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈的具體細節、如何對克里米亞大橋實施打擊以及如何洗脫德國直接參與衝突的嫌疑等，其中一名德國軍官還稱，美英兩國軍方“早已直接參與了俄烏衝突”。



西蒙尼揚稱，這份錄音正是由俄羅斯安全官員提供給她的。而就在她拿到錄音的同一天，德國總理朔爾茨還稱不會向烏克蘭提供“金牛座”巡航導彈，理由是發射“金牛座”需要士兵在地面提供協助，這一做法將使德國成為“戰爭的參與者”。



目前，德國政府尚未對此作出回應。據多家德國媒體報導，這段錄音在德國聯邦國防軍間廣泛流傳，初步評估其內容為“真實的”。此外，德國相關部門已採取措施審查空軍內部的信息安全。



針對這一事件，俄方要求德國作出解釋。



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃3月1日晚表示，俄羅斯將要求德國方面就德軍軍官談論轟炸克里米亞大橋一事做出解釋。扎哈羅娃認為，德國方面有義務盡快做出澄清，試圖逃避回答這一問題將被視為承認其過錯。



俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，這段錄音令北約 “顔面盡失”。拉夫羅夫指出，從德國方面試圖掩飾或隱瞞可以看出，德國方面完全清楚他們在討論直接參與俄烏衝突的問題。



俄羅斯國家杜馬主席維亞切斯拉夫·沃洛金表示，這件事需要“嚴肅討論”，俄羅斯需要“向德國聯邦議院提出調查要求”。