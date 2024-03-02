外媒期待兩會：高質量發展等關鍵詞受關注

中評社北京3月2日電／據海外網報導，2024年全國兩會即將召開，高質量發展、新質生產力、經濟增長目標等關鍵詞備受外媒矚目。



韓國《中央日報》網站發布評論文章表示，中國一年一度的重大政治會議兩會即將召開，其中一個關鍵詞將是“高質量發展”。文章特別關注到今年1月31日，中共中央政治局曾就扎實推進高質量發展進行了第十一次集體學習。韓媒表示：“中國現在的目標是要通過高質量發展讓人民群眾生活更美好”。



新加坡亞洲新聞電視台3月1日報導說，兩會期間發布的政府工作報告，將描繪世界第二大經濟體的發展方向，制定未來一年的經濟和政策目標。外界將密切關注兩會期間公布的數據，尤其是經濟增長目標這一顯示中國經濟信心的“晴雨表”。此外，新質生產力一詞也受到廣泛關注。



《今日巴基斯坦》刊文表示，即將舉行的兩會將為中國的經濟前景、發展藍圖和全球願景提供重要線索。通過兩會這個窗口，全世界將瞭解中國的“雙循環”、綠色增長等理念。文章還提到，儘管面臨來自國際和地區環境的多重挑戰，中國的經濟仍表現穩健。



美國BNN新聞網發布《聚焦2024年中國兩會》的報導說，在全球經濟形勢充滿挑戰的背景下，中國兩會將聚焦擴大消費以拉動經濟增長，旨在提振國內外消費者的信心，推動國家經濟健康發展。文章表示，中國推動經濟發展向創新驅動型轉變，以及加快數字化綠色化協同轉型等創新成果，將為全球經濟可持續發展樹立典範。