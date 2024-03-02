國際觀察：中國為動蕩世界注入穩定力量

中評社北京3月2日電／日前，第60屆慕尼黑安全會議在德國慕尼黑落下帷幕。此次會議期間，“中國專場”受到國際輿論廣泛關注。



當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，世界發展正經歷百年未有之大變局。新興國家和發展中國家的群體性崛起正在重塑著國際格局，國際力量結構正經歷著前所未有的轉型與變化。與此同時，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字仍然突出，大國協調失序，集團對抗回歸，全球軍備競賽、核擴散威脅上升，恐怖主義、氣候變化等非傳統安全挑戰日益增加，全球安全體系的碎片化、空心化問題進一步突出，世界正進入新的動蕩變革期。國際社會迫切希望找到世界長治久安的根本之策。



作為當今世界的最大變量，中國對促進全球安全，維護世界穩定起到至關重要的作用。中國不斷為推動全球安全治理體系變革建言獻策，傳遞出建設性正能量。



近年來，中國提出的共建“一帶一路”倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議等，不斷完善全球治理體系，為破解全球安全治理難點與困境貢獻了中國智慧和中國方案，為不確定、不穩定性上升的國際局勢注入確定性和穩定性。



目前，共建“一帶一路”倡議提出十年來，中國已同150多個國家、30多個國際組織簽署合作文件，成為最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，為塑造一個包容的世界發揮了重要作用。全球發展倡議已得到100多個國家和聯合國等國際組織的支持，為推動全球共同發展注入中國動力。全球安全倡議已明確寫入眾多中國同有關國家和組織交往的雙邊、多邊文件，為世界提供了維護和平、獲得平等發展機會的新思路。全球文明倡議推動文明交流互鑒，為推動人類文明進步和世界和平發展注入動力。中國以實際行動為促進全球安全，維護世界穩定貢獻力量。



安全不是你輸我贏，你強我弱的“零和”遊戲。隨著現代科學技術的日益發展，人類社會面臨的安全問題日益複雜。全球化時代，各國命運休戚與共。和平不可分割，安全不可分割。全球安全治理體系需要大國的引領，世界穩定離不開大國的維護。

