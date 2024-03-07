梁美芬答中評：香港可建設成國際法律樞紐

梁美芬認為，學院的成立也可以讓我們吸引多元化的國際法的人才，增強世界對香港法律制度的認可和信心，讓香港成為促成國際交易和解決紛爭的絕佳地點。（中評社 林艷攝） 中評社香港3月7日電（記者 林艷 袁曉麥）李家超特首在2023年施政報告中提出在今年內成立“香港國際法律人才培訓學院”。港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬教授日前接受中評社記者專訪表示，該學院的建設有助於吸引多元化國際法人才，香港真正成為一個國際法律樞紐。



梁美芬表示，很高興香港能夠成立這樣的學院，希望政府能夠好好的把它建設起來。如果這個學院建設的好，會有越來越多國際學者專家願意來培訓我們的律師，這樣香港也能真正成為一個國際法律的樞紐。另外，學院的成立也可以讓我們吸引多元化的國際法的人才，增強世界對香港法律制度的認可和信心，讓香港成為促成國際交易和解決紛爭的絕佳地點。



梁美芬認為，如果香港能夠請到高水平的國際法律專家來學院授課，那麼對香港的法律界而言也是一次學習機會，還能吸引周邊地區的法律人才前來學習交流，而這樣的人才聚集效應也有助於香港打造一個國際法律品牌。同時，我也希望學院還能參考一些國際著名法律人才培訓學院的建設經驗，比方說荷蘭海牙的國際法學院、聯合國的法律人才培訓課程等，這些學院和課程都能讓參與的人感覺到很光榮。我也認為，學院的建設不宜操之過急，不要把學院建設得和以往的學院高度相似，需要突出我們這個學院的特色，這樣才能吸引更多人參與。

