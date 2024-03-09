梁美芬：建好國家安全網有助香港專心發展經濟

梁美芬表示，衹有國家安全網建好了，才能更好的保障香港市民生活，一起專心發展經濟。（中評社 林艷攝） 中評社香港3月9日電（記者 林艷 袁曉麥）香港近期已經完成基本法23條立法公眾諮詢，預計在今年可以完成立法工作。港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬教授日前接受中評社記者專訪表示，23條立法對香港至關重要，應珍惜23條立法機會，國安才能家安。衹有國家安全網建好了，才能更好的保障香港市民生活，一起專心發展經濟。



梁美芬表示，首先，香港在保護國家安全方面的法律較為落後。實際上近年來在各地，特別是這些普通法的國家都紛紛修改了他們的國家安全法。因為國際形勢轉變，隨時都可能有國家安全風險，所以他們都制定了嚴格的國家安全法律。相反，香港一直只是靠英治時代遺留下來的零零散散的一些法律，以致它沒有為公眾提供一個清晰的法律底線。這種法律漏洞就為2014年的違法“佔中”和2019年“黑暴”提供了溫床。因此這兩次事件都典型的表明香港現在的法律是落後的，如果法律稍微健全就不會發生了。



梁美芬表示，其次，科技發展得很快，但我們的法律還沒修改過，法律本應該是與時俱進的。她認為，香港現在的市民跟2003年的時候是不一樣的。2003年時的香港市民對於國家安全的概念很陌生，但今天我們的市民都知道沒有國家安全，我們連家都回不了，我們的課也上不了，生意也做不成，所以她認為如今香港社會在這方面已經達成了一致共識，我們已經有了比較高的民意基礎和共識，就可以團結一致。因為對於香港來說，我們26年都沒有好好地完成憲法的功課。23條立法是憲法的責任，否則就是國家為我們去做了。澳門在2009年就已經完成了23條立法，效果是至今沒有人因為觸犯該條例而受到懲罰，那就說明一個什麼問題？說明立法就是發揮預防和教育的作用。市民清楚了法律的底線，也教育了市民，法律很重要，國家安全也很重要。因此立法是有作用的，澳門就是一個好例子。香港是先於澳門成為特別行政區的，但我們在完成23條立法方面卻落後14年了，這就說明我們真的是需要把先前遺留的功課好好完成。

