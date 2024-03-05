社評：以全局的眼光看待中美貿易關係

中評社北京3月5日電（評論員 喬新生）美國貿易代表戴琪接受英國廣播公司訪問時表示，2023年中美貿易總額減少17%、“這未必是壞事，這可能是正面的跡象，顯示出雙方都在走向多元化”。



統計數據表明，2023年美國從中國進口商品減少20%，大約為4270億美元，而中國進口美國的商品則減少4%，大約為1480億美元。中美兩國貿易額2022年達到歷史最高峰，2023年中美貿易額下降，中國已經落後於墨西哥、加拿大成為美國第三大貿易夥伴。



對於這種現象，中國國內一些經濟學者憂心忡忡。美國貿易代表表態卻說明，美國積極追求這樣的效果。美國試圖通過減少中美貿易，影響中國經濟發展。美國不僅在貿易領域對中國施加壓力，而且要求在華企業必須回到美國。更重要的是，針對第三方交易，美國正在採取措施，決定對來自墨西哥、越南等國家的商品進行審查，如果發現屬於轉口商品，或者在商品中包含有中國零部件，美國有可能會採取措施，減少從墨西哥、越南的進口。美國這樣做的目的衹有一個，那就是進一步壓縮中美貿易發展空間，從而使中國無法從中美貿易中獲取利益。



對於美國貿易代表這種短視的做法，中國當然不會正面衝撞。究其原因就在於，中國已經意識到，中美貿易發展是一個不可逆的大趨勢。儘管美國政府不惜一切代價，對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，但是，中美貿易仍然保持增長的勢頭。



第一，中國繼續購買美國國債，在服務貿易領域，中美貿易持續增加。值得人們注意的是，美國國債水平達到歷史最高，即便如此，中國仍然增加購買美國國債。這其中既有商業因素，也有政治因素。從商業的角度來看，中國希望調整購買美國國債的結構，實現中長期國債相結合，確保中國國債的收益率最高，風險相對較小。從政治的角度來看，中國當然不願意看到中美關係完全破裂，希望通過購買美國國債讓美國聯邦政府意識到，中國仍然願意通過購買美國國債，幫助美國解決債務經濟問題。

