中評觀察：陸配人權是兩岸和平法案指標

藍加白能抗綠？陸配人權案是指標。(中評社 資料照) 中評社台北3月3日電（評論員 林淑玲）中國國民黨團、台灣民眾黨有共識推動修法，將陸籍配偶取得身分證年限從6年縮短到4年，與外籍配偶一致，遭到民進黨強力反對。此一陸配人權法案將是2024大選後、新一屆“立委”上任以來，第一個涉及兩岸關係的修法對決，藍白推動此案的決心將是未來能否有更多兩岸和平法案的指標。



縮短陸配取得身分證年限在台灣討論多時，民進黨反對理由百百種，骨子裡是鐵幕思維，反兩岸交流，怕有太多大陸人入籍台灣，影響選民結構，乃至於參政。但從人權角度，這無異是惡意懲罰兩岸婚姻，外配4年就可以拿到身分證，陸配卻要6年，明顯是歧視，連帶也貶抑兩岸家庭與他們的第二代，這是何其不合理、不人道的事。現在大陸很多大城市發展都比台灣好，導致有愈來愈多兩岸家庭，寧可留在大陸，也不想回台灣，讓先生或太太接受不公平待遇。



國民黨、民眾黨有共識推動陸配人權法案是兌現選前承諾，大選期間，朝野各陣營都在爭取新住民選票，台灣陸配共約36萬多人，連家人算進去有上百萬人之多，許多陸 配來台灣已10年、20年，早就落地生根，民進黨政府仍戴著有色眼鏡看待他們。藍白選前都允諾要推動縮短陸配取得身分證年限，民眾黨主席柯文哲原本還將提名陸配擔任不分區“立委”，後來是因民進黨發動攻勢，才讓當事人打退堂鼓。

