兩會專訪：蔡培輝談兩岸融合與香港實踐

台籍全國人大代表、甘肅省台聯第七屆理事會會長、富麗（香港）國際集團董事長蔡培輝（中評社資料照） 中評社北京3月11日電（記者 李子寧）台籍全國人大代表、甘肅省台聯第七屆理事會會長、富麗（香港）國際集團董事長蔡培輝接受中評社專訪，他表示，“台獨”不得人心，越來越多的台灣同胞認識到堅持“九二共識”，反對“台獨”，背靠祖國大陸台灣才有出路，台海才能穩定，才能發展經濟做貿易、搞投資，才能保障兩岸同胞利益和福祉。



蔡培輝指出，“台獨”勢力仍會用各種花招謀獨，勾連倚仗外部勢力爭取空間，謀求“隱獨”、“暗獨”。所以大陸方面採取各種措施“防獨”是必要的，包括經濟手段，軍事手段，做好一切應對準備。“和平統一，一國兩制”是國策，而武力則是震懾“台獨”的高懸利劍。



此外，蔡培輝在香港創辦企業，也親歷香港推進“愛國者治港”、“完善地區治理”的過程，他對中評社說，“愛國者治港”讓香港特區迎來“由治及興”、“長治久安”的新氣象，也是香港社會各界長期以來的熱切期盼，相信未來香港將憑借自身優勢全力打造大灣區綠色金融中心，助力大灣區發展，逐步將香港優勢產業在區內發展，還會在基建、服務業、就業、教育、科技、貿易、投資、醫療等方面助力服務大灣區，從而更好地融入國家發展大局。



以下是專訪全文：



中評社記者：全國兩會召開，您今年關注的議題是主要集中在哪些方面？



蔡培輝：今年兩會我所關注的議題主要集中在經濟發展，教育，環保，物價，養老等問題。作為甘肅省台聯會長，我非常關注“一帶一路”建設與發展，甘肅作為一帶一路的重要省份，希望借助一帶一路加強與相關國家合作與交流，發展經濟。另外，作為台籍人大代表，台灣問題也是我關注的重點，“九二共識”是基石，“一個中國”是原則。經濟與軍事兩手都要出重拳，要通過“反獨”、“制獨”，確保台灣同胞安全，“促統”進程也必須加快。