中國經濟能夠保持長期較快增長的“三個大邏輯”

只要我們堅持改革開放和創新驅動，就可突破勞動和資本要素投入的限制，通過提高全要素生產率續寫中國經濟較快增長的新篇章。 中評社北京3月3日電／黨的十九大指出，當前中國社會的主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。從發展的不平衡不充分，到更加平衡充分，意味著在未來較長時期內，中國經濟發展仍然具備相當的潛力。習近平總書記在2023年中央經濟工作會議上強調，中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。



經濟日報發表署名鐘才文的評論文章分析，從中國經濟長期增長的理論邏輯、歷史邏輯和現實邏輯看，中國經濟具備保持長期較快增長的基本條件。



理論邏輯：應辯證看待長期增長趨勢的預測方法



當下，有一種較為盛行的唱衰中國經濟的理論邏輯是，中國經濟的潛在增長率出現明顯下降。經濟學中常用生產函數來預測潛在增長率。其基本原理是，經濟增長是勞動力、資本兩大生產要素的投入，與全要素生產率(代表綜合技術水平和總體效率)三者的貢獻之和。有學者按這種方法測算，2025年之前中國的潛在增長率為4%左右，2025年—2035年間為3%左右。



需要指出的是，這種方法有嚴格的限定條件，即假設生產要素組合方式不變、技術條件不變、規模報酬不變，而且各種資源要素得到了充分利用。但現實中，預測長期潛在增長率不應忽視政策制定者和生產組織者的主觀能動性，如果主觀能動性發揮得好，就能突破這些假設條件的限制，得到更高的實際經濟增長。這就要通過改革、開放和創新，使生產要素組合更有效率、使技術進步為生產率賦能、使規模報酬遞增，從而提高全要素生產率。這樣，即便在勞動和資本要素投入總量不變或減少的情況下，長期經濟增長趨勢仍有可能保持不變甚至有所提高。

