中評社北京3月3日電／中央銀行是金融體系的中樞，現代中央銀行制度是現代化國家治理體系的重要組成部分。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記深刻闡釋金融強國應當具備的關鍵核心金融要素，其中一個重要方面，就是擁有“強大的中央銀行”。



人民日報發表國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富、國務院發展研究中心金融研究所副研究員唐朝文章認為，建設強大的中央銀行，首先需要明確治理模式和職能定位。我國堅持走中國特色金融發展之路，致力於建設中國特色現代金融體系，需要強大的中央銀行與此相適應、相匹配。具體而言，必須始終堅持黨中央集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，更好發揮中央銀行在宏觀調控中的作用，落實好加強財政政策和貨幣政策協調配合的要求，處理好中央銀行與其他金融管理部門、宏觀調控部門的關係，形成國際國內充分協調、部門間緊密合作、與市場有效互動的治理模式。還要明確中央銀行基本職責和政策目標，維護幣值穩定並以此促進經濟增長，同時統籌兼顧中央銀行其他各項職能，不斷提升中央銀行的履職成效。



其次，充分把握“兩個大局”相互交織、相互激蕩的基本態勢。金融是國民經濟的血脈，影響方方面面，同時也受到內部、外部環境的深刻影響。當前，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，戰略機遇和風險挑戰並存。在此背景下，貨幣供求和貨幣調控、金融運行和金融穩定等呈現新的特點。建設強大的中央銀行必須堅持從實際出發，始終立足國情，更好應對內外部環境變化帶來的挑戰。比如，深入研究全球經濟發展中遇到的波動、周期等，並結合我國實際，形成具有針對性的政策體系。再比如，制定和執行貨幣政策時，需要準確把握當下和未來貨幣金融的真實運行情況，在科學吸收前沿理論及先進實踐經驗的基礎上，平衡好短期與長期、穩增長與防風險、內部均衡與外部均衡的關係。



再次，構建完善的貨幣調控和金融安全機制。習近平總書記深刻指出：“千招萬招，管不住貨幣都是無用之招。”強大的中央銀行，需在經濟發展的不同階段和特定環境中平衡好不同目標，建立科學順暢的政策協調與溝通機制，不斷健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，完善政策工具箱，強化跨周期和逆周期調節，為經濟增長和物價穩定營造良好的貨幣金融環境。此外，還需要推動貨幣政策從數量型調控為主向價格型調控為主轉型，疏通貨幣政策傳導機制，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。要依法將各類金融活動全部納入監管，構建權責一致的風險處置機制，實行中央銀行獨立的財務預算管理制度。堅持底線思維，進一步加強和完善金融監管，進一步健全金融穩定保障體系，建立維護金融穩定的長效機制。堅持問題導向、效果導向，完善貨幣政策體系，確保各項政策落實落地，才能維護幣值穩定和金融穩定，促進經濟增長。



文章強調，黨的二十大報告提出，“建設現代中央銀行制度”。前進道路上，以加強黨中央集中統一領導為引領，堅持金融工作的政治性、人民性和專業性，夯實現代中央銀行制度，走中國特色金融發展之路，我們就一定能擁有強大的中央銀行，更好服務和保障社會主義現代化強國建設。





