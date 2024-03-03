加強境內外金融市場互聯互通

中評社北京3月3日電／拓展境內外金融市場互聯互通，是推進金融高水平對外開放的題中應有之義。在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上，習近平總書記強調，“要加強境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利化水平”。這對擴大金融高水平開放、做好新時代金融工作具有重要指導意義。



人民日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員張明文章表示，自加入世界貿易組織以來，中國金融對外開放不斷擴大。從跨境貿易人民幣結算試點，到外資銀行、證券公司的准入，再到資本市場的“互聯互通”、產品創新，中國金融業開放的腳步從未停頓。特別是新時代以來，中國有序擴大金融高水平對外開放，大力吸引國際資本，穩步推進人民幣國際化，深化金融改革開放取得重要進展。同時，隨著開放的大門越開越大，中國市場的吸引力與日俱增，更多國際金融機構在中國市場落子布局。截至2023年9月末，來自52個國家和地區的202家銀行在華設立了機構，1110家境外機構進入中國債券市場，持有中國債券3.3萬億元人民幣。實踐證明，境內外金融資源的互動、境內外金融市場的互通，為中國金融高質量發展注入強勁動能，也有利於提升中國國際影響力和競爭力。



文章指出，金融高水平對外開放是實現高質量發展的內在要求。無論是提高中國金融業的全球競爭能力，還是更好滿足實體經濟發展和百姓生活需要，都必須擴大金融高水平對外開放。加快建設金融強國，堅定不移走中國特色金融發展之路，要求我們持續深化金融領域制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利化水平。



香港作為國際金融中心，在加強境內外金融市場互聯互通中發揮著重要作用。香港國際化程度高，是連接中國內地同世界各地的重要橋梁和窗口。2014年以來，中央支持內地與香港金融市場互聯互通，先後啟動“滬港通”“深港通”“債券通”等，取得豐碩成果，為擴大金融高水平對外開放寫下生動注腳。面向未來，應繼續把香港國際聯繫廣泛、專業服務發達等優勢同內地市場廣闊、產業體系完整、科技實力較強等優勢結合起來，提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，努力把香港打造成國家雙向開放的重要橋頭堡，為拓展境內外金融市場互聯互通提供強大助力。



文章強調，要清醒認識到，金融對外開放不是“一放了之”，必須牢牢守住安全底線。當前世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復甦動力不足，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。在此背景下，金融對外開放必須確保國家金融和經濟安全。堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，在守住根基、穩住陣腳的基礎上積極進取，在維護國家金融利益、確保國家金融安全的原則下拓展境內外金融市場互聯互通，金融高水平對外開放才能蹄疾步穩、有序推進。



“穩慎把握好節奏和力度”，這是習近平總書記著眼推進金融高水平對外開放提出的明確要求。新征程上，以制度型開放為重點推進金融高水平對外開放，不斷加強境內外金融市場互聯互通，提高中國金融資源配置效率和能力，更好統籌發展和安全，我們一定能以對外開放的主動贏得經濟發展的主動，推動金融強國建設不斷取得新進展新成效。





