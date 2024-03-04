中評鏡頭：金門陽翟老街重現60年代場景

陽翟老街保留1960年代氛圍。（中評社 方敬為攝） 中評社金門3月4日電（記者 方敬為）金門縣金沙鎮“陽翟老街”，過去是金門駐軍生活、娛樂、消費的主要商業區，2014年電影《軍中樂園》到該地取景，劇組在現場重現1960年代的街區場景，縣府後續保存原貌，成為特色景點，到此一遊彷彿穿越時空，時代感濃厚，也見證金門縣“軍民一家、軍人經濟”的特殊文化。



金沙鎮陽翟一帶過去為“國軍”“金東師”駐紮的軍事重鎮，亦是當時軍人娛樂消費的去處。在當年繁榮的商店街上，有電影院、撞球室、澡堂、理髮廳等，但隨著軍隊撤軍，陽翟老街逐漸沒落。



2014年電影《軍中樂園》到陽翟取景，電影拍攝結束後，金門縣政府將場景保留，同時融入社區、青年創業，已有許多特色店家陸續進駐陽翟街區，除了帶著遊客們一同穿越時光隧道，走進金門過去的場域風貌，也逐漸形成商圈模式，引起不小的觀光熱潮，也成了打卡熱點之一。



走進陽翟老街彷彿穿越時空，可以體驗濃濃時代氛圍，老街另一頭保留過去軍人專用的“金東電影院”，據載，當年可說是金門駐軍最熱門的休憩場所，電影放映場場座無虛席，電影院招牌字體出於書法名家于右任之手，別具歷史價值，也能見證金門縣“軍民一家、軍人經濟”的特殊文化。

