推進中國式現代化建設的有效途徑

中評社北京3月3日電／黨的十八大以來，習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動實施京津冀協同發展戰略，三次主持召開事關京津冀協同發展的座談會，描繪了京畿大地宏偉藍圖。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引下，京津冀正在不斷書寫新時代高質量發展新篇章，打造中國式現代化建設的先行區、示範區。



京畿大地起宏圖



區域發展對一個國家的經濟發展、社會穩定、整體競爭力具有直接影響，自古以來，各國都高度重視區域發展和治理。恩格斯曾經預言，在社會主義條件下“才能使工業在全國分布得最適合於它自身的發展和其他生產要素的保持或發展”。新中國成立後，我國一直把統籌區域發展作為一個重大問題。“三線”建設實施及全面調整與改造、正確處理沿海工業和內地工業的關係、推進西部大開發、振興東北地區等老工業基地、促進中部地區崛起、支持東部地區率先發展等，都是推動區域發展的重大戰略決策部署，引領我國區域發展取得重要成就。



進入新時代，我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，對區域協調發展提出了更高要求。如何更好推動區域協調發展、在更深層次和更廣空間激活發展動能？習近平總書記站在黨和國家事業發展全局的戰略高度，觀大勢、謀長遠、布全局，對促進區域協調發展提出一系列新思想新論斷新要求。2014年2月，習近平總書記主持召開座談會，專題聽取京津冀協同發展工作匯報，明確提出實現京津冀協同發展“是一個重大國家戰略”。京津冀協同發展作為新時代以來的首個重大區域發展戰略啟動實施。



京津冀地區與長三角、珠三角地區比肩而立，是我國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強、吸納人口最多的地區之一，但也長期存在“北京吃不了、天津吃不飽、河北吃不著”的發展不平衡不協調問題。特別是北京集聚過多非首都功能、“大城市病”問題突出。同時，京津冀地區水資源嚴重短缺，地下水嚴重超采，環境污染問題突出，成為我國人與自然關係最為緊張、資源環境超載矛盾最為嚴重、生態聯防聯治要求最為迫切的區域之一。面對嚴峻的問題和挑戰，要想實現京津冀地區高質量發展、在中國式現代化建設中充分發揮優勢和作用，必須以頂層設計指引三省市密切配合，朝著協同發展的目標前進。



習近平總書記高瞻遠矚、統攬全局，提出實施京津冀協同發展戰略，指出“京津冀同屬京畿重地，地緣相接、人緣相親，地域一體、文化一脈，歷史淵源深厚、交往半徑相宜，完全能夠相互融合、協同發展”，強調對京津冀協同發展的認識“要上升到國家戰略層面”，要求“從全局的高度和更長遠的考慮來認識和做好京津冀協同發展工作”。10年來，習近平總書記多次赴京津冀地區考察調研，主持召開一系列重要會議，科學擘畫以首都為核心的世界級城市群宏偉藍圖，明確京津冀協同發展的戰略意義、總體要求、定位布局等，在每一個關鍵時刻和重要環節都給予重要指引，為京津冀三省市以協同發展推動高質量發展、推進中國式現代化指明了前進方向、提供了根本遵循。



深刻把握經濟規律的戰略謀劃。習近平總書記指出：“發展必須是遵循經濟規律的科學發展”“產業和人口向優勢區域集中，形成以城市群為主要形態的增長動力源，進而帶動經濟總體效率提升，這是經濟規律”“城市發展不能只考慮規模經濟效益，必須把生態和安全放在更加突出的位置，統籌城市布局的經濟需要、生活需要、生態需要、安全需要”。實施京津冀協同發展戰略是對經濟規律的深入把握和創造性運用。京津冀三省市立足各自比較優勢、立足現代產業分工要求、立足區域優勢互補原則、立足合作共贏理念，共同打造以首都為核心的世界級城市群、區域整體協同發展改革引領區、全國創新驅動經濟增長新引擎、生態修復環境改善示範區，這是面向未來打造新的首都經濟圈、推進區域發展體制機制創新的需要，是探索完善城市群布局和形態、為優化開發區域發展提供示範和樣板的需要，是探索生態文明建設有效路徑、促進人口經濟資源環境相協調的需要，是實現京津冀優勢互補、促進環渤海經濟區發展、帶動北方腹地發展的需要。



形成引領全國高質量發展重要動力源的有力舉措。習近平總書記指出：“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，始終以創新、協調、綠色、開放、共享的內在統一來把握發展、衡量發展、推動發展”。京津冀協同發展戰略，處處呼應五大發展理念，重點指向解決發展不平衡不充分問題，其本身就是高質量發展的重要內容。放眼全國，京津冀協同發展不僅僅是解決三地發展面臨的矛盾和問題的需要，而且是優化國家發展區域布局、優化社會生產力空間結構、打造新的經濟增長極、推進中國式現代化的需要。京津冀三省市通過區域合作、優勢互補、互聯互通、協同發展，優化區域分工和產業布局、促進生產要素在更大範圍優化配置、集聚利用高端創新資源、打造區域體制機制高地，能夠形成帶動全國高質量發展的重要動力源，為全國高質量發展輸送源源不斷的創新動力、市場動力、體制動力、人才動力。



中國式現代化宏偉藍圖的關鍵落筆。習近平總書記指出：“以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是新時代新征程黨和國家的中心任務，是新時代最大的政治。”推進中國式現代化是一個系統工程，需要各地區堅持“全國一盤棋”，牢牢把握在國家發展大局中的戰略定位。京津冀協同發展是新時代以來的第一個重大區域發展戰略，是面向未來的發展戰略。此後，習近平總書記相繼提出長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等重大區域發展戰略。黨的二十大後，習近平總書記深入各地考察調研，多次主持召開座談會，希望粵港澳大灣區“成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地”，期望京津冀“成為中國式現代化建設的先行區、示範區”，囑咐東北“努力走出一條高質量發展、可持續振興的新路子”，要求“進一步推動長江經濟帶高質量發展，更好支撐和服務中國式現代化”，勉勵長三角區域“在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用”，等等。立足中國式現代化大棋局，習近平總書記精心謀劃、科學布局，發揮各地區比較優勢，以京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等重大區域發展戰略為引領，以西部、東北、中部、東部四大板塊為基礎，促進區域間相互融通補充，推動國家重大區域戰略融合發展，構建連接東中西、貫通南北方的多中心、網絡化、開放式區域開發格局，擘畫出一幅各個區域百舸爭流推進中國式現代化的恢弘畫卷。



十年走過不平凡歷程



面向未來的發展戰略，必然具有前瞻性、長期性、系統性，不可能一蹴而就，必須既積極有為又持之以恒努力。習近平總書記在主持召開十八屆中央財經領導小組第九次會議時，明確了推進京津冀協同發展的目標是“通過疏解北京非首都功能，調整經濟結構和空間結構，走出一條內涵集約發展的新路子，探索出一種人口經濟密集地區優化開發的模式，促進區域協調發展，形成新增長極”，思路是“堅持改革先行，有序配套推出改革舉措”，方法是“放眼長遠、從長計議，穩扎穩打、步步為營，鍥而不舍、久久為功”。10年來，從“謀思路、打基礎、尋突破”到“滾石上山、爬坡過坎、攻堅克難”再到“堅定信心，保持定力”，京津冀三省市切實履行主體責任，中央有關部門和單位大力支持配合，做了大量卓有成效的工作，京津冀協同發展扎實深入推進。



有序疏解北京非首都功能初見成效，探索出一條人口密集地區內涵式優化發展的新路子。有序疏解北京非首都功能是京津冀協同發展戰略的核心，對於推動京津冀協同發展具有重要先導作用。習近平總書記要求北京立足“‘四個中心’功能定位，不斷優化提升首都核心功能”、雄安新區重點打造“疏解北京非首都功能集中承載地”、北京城市副中心建設“實現以副輔主、主副共興”等，都是著眼於牢牢牽住這個“牛鼻子”、解決“大城市病”作出的重要部署。貫徹落實習近平總書記重要講話精神，北京不斷優化核心功能，非首都功能增量得到嚴控、存量有序疏解，經濟結構和人口規模得到調整優化；雄安新區建設取得重大階段性成果，已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展並舉；北京城市副中心落實“世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位”的要求，高質量發展步伐加快，北京市“四套班子”以及70多個市級部門已經遷至副中心辦公，北京藝術中心、北京城市圖書館、北京大運河博物館建成投用，承載力和吸引力持續提升。疏解北京非首都功能初見成效，為全國乃至世界治理“大城市病”提供了中國方案。



“軌道上的京津冀”加速形成，有力支撐服務經濟社會高質量發展、實現“人享其行、物暢其流”美好願景。交通一體化是京津冀協同發展的骨骼系統。2014年2月在北京市考察工作時，習近平總書記就明確要求“把交通一體化作為推進京津冀協同發展的先行領域”，並指出“這個系統立起來了，協同發展的基礎和條件就立起來了，人流、物流、信息流一體化就很容易實現了”。貫徹落實習近平總書記重要講話精神，京津冀三省市通盤考慮、統籌規劃、共同推進區域重大基礎設施建設和交通格局優化，科學規劃並建設現代化、智能化的交通網絡體系，加快構建三地快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互聯互通綜合交通網絡。目前，京津雄半小時通達、京津冀主要城市1—1.5小時交通圈基本形成，多節點、網格狀、全覆蓋的綜合交通網絡加快構建，為京津冀協同發展提供堅實基礎和保障條件。



美麗宜居京津冀取得豐碩成果，努力探索生態文明建設有效路徑、促進人口經濟資源環境相協調。強化生態環境聯建聯防聯治，是京津冀協同發展的題中應有之義。“要在生態保護機制創新上下功夫”，做好“戰略留白”“綠色留白”，“符合新城規劃的垃圾處理廠、污水處理廠可以先建”……習近平總書記在調研京津冀協同發展時，對生態文明建設作出深入細致部署。京津冀三省市聞令而動，打破行政區域限制，推動能源生產和消費革命，促進綠色循環低碳發展，重點在聯防聯控環境污染、建立一體化的環境准入和退出機制、加強環境污染治理、實施清潔水行動、大力發展循環經濟、推進生態保護與建設等方面下功夫，綠色發展成效顯著。如今，北京城市副中心的東方化工廠變身為城市綠心公園，白洋澱水質提升並保持在Ⅲ類標準、吸引青頭潛鴨等珍稀鳥類來此繁殖育雛。2023年，京津冀三省市細顆粒物（PM2.5）年均濃度與2013年相比降幅分別為64.2%、57.3%、64.3%，國家地表水考核斷面水質優良（Ⅰ—Ⅲ類）比例動態達到“十四五”國家目標要求，全面消除劣Ⅴ類斷面。



科技創新和產業融合發展水平持續提升，加快打造我國自主創新的重要源頭和原始創新的主要策源地。科技創新是發展新質生產力的核心要素，產業一體化是京津冀協同發展的實體內容和關鍵支撐。創新是習近平總書記在京津冀調研時多次強調的關鍵詞，要求“以產業結構優化升級和實現創新驅動發展作為合作重點”“強化協同創新和產業協作，在實現高水平科技自立自強中發揮示範帶動作用”。京津冀擁有數量眾多的一流院校和高端研究人才，創新基礎扎實、實力雄厚。三省市貫徹落實習近平總書記重要講話精神，充分利用高端創新資源，積極開展重大科技項目研發合作，加快建設京津冀協同創新共同體，理順三地產業發展鏈條，形成區域間產業合理分布和上下游聯動機制。2023年，京津冀區域有效發明專利擁有量70.3萬件，是2013年的6.7倍；2022年研發經費投入強度為4.28%，比2013年提高0.85個百分點，持續高於全國；創新帶動產出效率繼續提高，2022年區域勞動生產率達到18.5萬元/人，“梯次聯動、優勢互補”的創新鏈、產業鏈正在形成，在打造我國自主創新的重要源頭和原始創新的主要策源地方面不斷取得新進展。



人民生活水平不斷提高，獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。推動京津冀協同發展，最終要體現到增進人民福祉、促進共同富裕上。習近平總書記在京津冀考察時，總要走進農村、社區、工地，深入瞭解群眾的衣食住行。在天津和平區新興街朝陽裡社區要求“摸准居民群眾各種需求，及時為社區居民提供精準化精細化服務”，在雄安新區囑咐“重要的是銜接好安居和樂業，讓群眾住得穩、過得安、有奔頭”，在河北石家莊主持召開深入推進京津冀協同發展座談會時強調“切實解決廣大百姓關心關切的利益問題”，等等，彰顯了深厚的人民情懷。京津冀三省市貫徹落實習近平總書記重要講話精神，立足共享發展成果，持續保障和改善民生，推動基本公共服務均等化水平不斷提高。10年來，京津200多所中小學幼兒園與河北開展辦學合作，三地成立多個跨區域職教聯盟和高校聯盟，9900餘家醫療機構實現跨省異地就醫門診費直接結算；2023年，三地居民人均可支配收入與2013年相比，年均分別增長7.2%、6.9%和8%。人民生活水平不斷提高，共同富裕不斷取得新成效。

