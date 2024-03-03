加快汽車行業兼並重組

中評社北京3月3日電／在高合汽車官宣停擺半年後，圍繞高合汽車的員工討薪、供應商討債、渠道崩塌等相關連鎖反應開始接踵而至。不過，日前有報導稱，高合汽車正與長安汽車接觸，洽談收購事宜，引發業界期待。



隨著新一輪科技革命和產業變革加速，在電動化與智能化浪潮引領下，近年來湧現出一大批造車新勢力。這些造車新勢力憑借互聯網思維、高科技屬性、多渠道融資以及快速迭代能力，給汽車行業帶來新理念、新技術、新產品和新模式，並推動我國新能源汽車產業高歌猛進。



然而，在激烈的市場競爭中，並不是所有的新力量都會成功。僅去年，就有威馬、天際、愛馳等新勢力爆雷。每當一家新勢力倒下，就會出現員工薪資和供應商貨款被拖欠、經銷商和用戶群體被拋棄以及各路資本和地方政府投資受損等問題。由於缺乏合理的善後方案，特別是在某些新勢力創始人“跑路”後，常常“一地雞毛”。



面對越來越多造車新勢力的出局，有人提出，國家應出台相關政策引導新勢力規避創業失敗後帶來的風險，防止因為某個新勢力創業失敗，造成整個行業不穩定和風險管理失衡。其實，從市場經濟角度來看，當前加快加大汽車行業兼並重組力度，就能最大程度避免或減緩造車新勢力突然退出所引發的塌方效應。



如果說，新勢力因經營不善倒閉的社會損失是100，那麼因經營不善而被重組併購造成的社會損失很可能衹有10，甚至可能局面得到扭轉。理由在於，汽車是資金、技術和人才密集型行業，其產業鏈供應鏈長，上下游和社會關聯度大，成敗皆有較強聯動效應。以理想“盤活”位於北京順義區的北京現代一工廠為例，不僅大大緩解了北京現代產能過剩問題，而且增加了地方經濟產值，創造了更高稅收和更多就業機會，推動了北京汽車產業的轉型升級。因此，通過市場化手段，運營成功的企業兼並重組處於困境中的企業，理應得到更多鼓勵。



市場經濟發展到一定程度，必然會帶來行業兼並重組，這也是實現產業結構調整和提質增效的重要途徑。從國際汽車產業發展經驗來看，現存的美國福特、通用和克萊斯勒三大傳統車企，也是經過當年上百家車企激烈競爭、合併的產物。小企業經過大企業重組之後，通過整合資源，輸入先進的技術和管理，優化產品結構，能夠更好地實現生產與市場的再平衡。



雖然近年來我國汽車市場已淘汰不少企業與品牌，但與德國、美國的汽車產業主要集中於“三大”相比，當前國內汽車企業和品牌數量仍然過多，存在生產分散和重復建設等問題。據不完全統計，目前我國仍有77家車企(集團口徑)；在中國市場仍有129個乘用車品牌在競爭。過多的企業和品牌分散了資源，不利於攤薄經營成本、形成規模效應。



汽車是一個高度依賴技術和規模優勢競爭的行業。目前，成熟汽車工業國家的企業競爭格局已相對穩定，前十大乘用車企業市場份額基本穩定在90%以上，而我國尚在75%左右。由於產業集中度不高，中國汽車行業盈利水平也不樂觀。雖然去年我國汽車產業整體收入突破10萬億元大關，但利潤僅為5086億元，利潤率為5.0%，低於整個工業企業利潤率的平均水平。具體到企業，去年斯泰蘭蒂斯集團淨利潤達1400多億元，現代起亞淨利潤也有1284.7億元，國內沒有一家車企淨利潤突破500億元，特別是新能源車企和品牌，絕大部分還在虧損的泥潭中掙扎，值得深思。



價格戰的背後是淘汰賽。隨著汽車市場競爭的白熱化，接下來會有不少企業和新品牌遇到經營和資金問題，面臨關停並轉。在電動化和智能化方面落後的大型汽車集團，靜待造車新勢力靠攏過來；而部分大型汽車集團也需要造車新勢力來完成拼圖，為自主品牌崛起注入新動能。這是全球汽車產業百年未有之大變局，也是我國汽車產業加快新一輪兼並重組、向新圖強的重要窗口期。



來源：經濟日報 作者：楊忠陽



