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北約波羅的海空域巡邏團入駐拉脫維亞
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2024-03-03 09:13:19
中評社香港3月3日電／北約波羅的海空域巡邏團2日入駐拉脫維亞軍事基地，拉脫維亞開始承擔對巡邏團的後勤支持工作。
據拉通社報導，拉脫維亞利埃勒瓦爾德軍事基地當天舉行巡邏團入駐儀式。據拉脫維亞國防部2月下旬發布的公告，該國將在為期9個月的時間內承擔對波羅的海空域巡邏團的後勤支持。
新華社報導，2004年，拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞三國加入北約，北約開始在波羅的海空域巡邏。目前，巡邏任務由德國戰機承擔。此前，立陶宛和愛沙尼亞先後承擔了對巡邏團的後勤支持工作。
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