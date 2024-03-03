國際觀察｜四問加沙衝突走向

2023年11月10日，埃及總統塞西（右）在開羅會見卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆。雙方討論了以色列在加沙地帶的軍事行動及其造成的地區影響。（來源：新華網） 中評社北京3月3日電／據新華社報導，新一輪巴以衝突持續近5個月，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成超過3萬人死亡。當前，國際社會的止戰呼聲進一步高漲，為爭取停火的斡旋正在進行。近期，巴勒斯坦政府突然辭職，黎巴嫩與以色列邊境地區也交火不斷。錯綜局勢下，加沙衝突正走向何方？以下幾個問題值得關注。



齋月前能否停火？



卡塔爾和埃及目前正就加沙停火展開斡旋。美國在國內政治需要和國際社會壓力下也在參與斡旋。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在此前談判中傳遞出的立場是，堅持要求以色列長期停火並從加沙地帶撤軍，但以色列只願談暫停進攻。



埃及外交部長舒凱裡3月1日表示，埃及正與卡塔爾、美國及其他方面共同努力，力爭在3月10日齋月開始前促成“停火和交換人質”。



美國總統拜登2月26日接受美國全國廣播公司專訪時稱，以色列已同意不在齋月期間開展軍事行動，從而“給我們時間讓所有人質獲釋”。拜登同日還稱，他希望到3月4日能實現停火。不過這一說法並未得到以方證實。



耶路撒冷希伯來大學國際關係專家約納坦·弗裡曼對新華社記者說，在齋月前停火是可能的，但這取決於以方停火能否換取“大量人質獲釋”以及雙方能否就停火的定義達成一致。



以色列特拉維夫大學摩西·達揚中東和非洲研究中心研究員哈雷爾·霍雷夫則認為，齋月未必能成為停火節點，因為過去齋月期間巴以時常發生衝突。

