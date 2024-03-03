反映基層聲音　促進油尖旺種族共融

左圖：Aruna表示作為區議員，會做好“上情下達，下情上報”的橋梁。（大公報記者黃洋港攝）；右圖：Aruna表示，希望通過自己的力量，推動油尖旺地區的種族共融。（圖源：大公報） 中評社北京3月3日電／據大公報報導，雖然擁有一副外國人的面孔，但開口卻是流利的粵語，有20餘年服務社區經驗的油尖旺區委任區議員Aruna GURUNG向大公報記者分享她的故事。Aruna說，社會工作是她的興趣，現獲得政府委任，幫助反映基層尤其是少數族裔居民的聲音，對她來說是再好不過的事。“我在香港生活了50年，我很喜歡香港。”Aruna希望通過自己的力量，推動油尖旺地區的種族共融。



雖然語言溝通上沒有問題，但Aruna也表示，區議會工作促使她要在粵語上“下更多大工夫”，而她自己同時已經學習了一年半的普通話。她真誠地向年輕人分享心得體會，“面對激烈的競爭，不應該因為一次失敗而氣餒。”



Aruna過去在國泰及港龍工作超過30年，由往返世界各地的機務長，轉變為油尖旺區區議員，她表示服務社區時最難過的就是“語言關”。Aruna服務過油尖旺地區很多街坊，既有少數族裔人士，亦有本地居民，而服務基層和推動種族共融需要對香港各階層、種族的人群都有瞭解。Aruna坦言，例如平時在區議會開會討論時，使用的粵語僅靠日常生活積累是遠遠不夠的，她需要認真進行前期準備，提前熟悉會議討論的話題，力求清晰明確地在會上表達市民的訴求和自己的意見。“粵語需要多下工夫，才能看見進步。”



做少數族裔與政府的橋梁



2020年油麻地唐樓一間尼泊爾餐廳發生火警，造成八位尼泊爾人士死亡。Aruna告訴記者，這件事情給她留下了深刻的印象，她反思如果有人能向這些少數族裔宣傳防火信息，或許能夠減低悲劇發生的概率，甚至避免悲劇發生。



Aruna表示，當時有很多好心人捐助了防火物資，政府和社會各界也向火災受害者的家人們提供了必要的幫助，她亦因此加入地區防火委員會，希望能夠推動落實派發滅火器、防火毯，以及安裝火警偵測器等消防安全措施。作為區議員，Aruna說她會繼續向政府提出意見，希望政府能夠提供完善的場所和配套設施給少數族裔，讓他們能有一個管理規範的地方進行宗教儀式。

