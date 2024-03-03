專訪｜中國生態文明理念蘊含大智慧

（圖源：新浪） 中評社北京3月3日電／據新華社消息，美國國家人文科學院院士、美國中美後現代發展研究院創院院長小約翰·柯布日前在接受新華社記者專訪時表示，中國提倡的生態文明是一個蘊含大智慧的理念，將許多西方國家認為互不相容的“文明”與“生態”融為一體，協調了經濟發展和環境保護這兩個被許多西方人視為尖銳對立的問題。



柯布說，中國2012年將生態文明建設寫進中國共產黨黨章，2018年將生態文明寫入憲法，以及“不以GDP論英雄”，這些進程表明了中國走生態文明道路的堅定決心。



“習近平主席一直強調推進人與自然和諧共生的重要性，他曾經說過，我們要像保護眼睛一樣保護自然和生態環境。這是一種非常深刻的生命哲學。”柯布說。



他說，在習近平主席領導下，中國的生態文明建設取得了舉世矚目的成就。



柯布是美國著名生態哲學家、過程哲學家，也是西方社會最早提出“綠色GDP”概念的知名學者之一。他多次訪問中國，還在浙江麗水市和雲南普洱市設立了生態文明院士工作站，這使他得以近距離觀察中國生態文明建設。



“通過這些工作站，我目睹了中國發生的巨大變化和生態文明建設取得的進步。”柯布說，“雖然今天我們面臨的任務依然艱巨，但從中國這些年發生的變化、中國政府展現的決心以及中國民眾生態保護意識的不斷增強，我切實感受到中國正在走向生態文明新時代。”



柯布說，中國提倡的生態文明建設，是對21世紀世界的重大貢獻。他相信中國將繼續為世界各國綠色發展提供寶貴借鑒，為全球可持續發展、建設更加美好的世界作出重要貢獻。



（來源：新華網）