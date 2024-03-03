市民領館外譴責美方抹黑23條立法

香港僑界社團聯會昨日到美國領事館外抗議，強烈譴責美國政客干預香港事務。（大公報記者何嘉駿攝） 中評社北京3月3日電／據大公報報導，英美政客不斷搞風搞雨，抹黑23條立法，香港社會各界對此強烈不滿和堅決反對。工聯會約20名代表昨日上午到美國領事館外抗議，嚴厲譴責美國政府官員就23條立法發表偏頗和具誤導性的言論，要求美國政府反躬自省，不要搞雙重標準，停止干預香港事務。



美西方肆意抹黑 別有用心



工聯會會長吳秋北指出，香港特區政府就基本法第23條立法，是要令國家主權統一和領土完整得以維護，衹有全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治，才能更好地保障港人的基本權利和自由。吳秋北指出，基本法第23條立法公眾咨詢期收到逾1.3萬份意見，當中有近99%表示支持和提出正面意見，他亦告誡美國政客不要錯估中國人民維護國家安全的決心和能力。



工聯會社會事務委員會發言人表示，特區政府已多次公開指出，建議的“國家秘密”相關罪行和“境外干預”罪有多個條件，必須同時符合所有條件才會觸犯有關罪行，絕對不會出現有人誤墮法網的情況。但以美英為首的西方國家，卻接連以偏頗和具誤導性的言論抹黑香港特區的23條立法，刻意將國家安全與權利自由對立，屬於虛偽、別有用心的雙重標準。



吳秋北其後帶領眾人齊聲高喊抗議口號，並在美領館門外留下抗議書。



香港僑界社團聯會亦前往美國領事館外強烈譴責美國政客妄議基本法第23條立法，干預香港事務。



（來源：大公報）