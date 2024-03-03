﻿灣區港青創業基地聯盟　60機構參與

麥美娟率團參觀工合空間，瞭解非遺䌽燈項目，傳承人期待與香港設計師開展合作。（大公報記者敖敏輝攝） 中評社北京3月3日電／據大公報報導，3月2日，由民政及青年事務局局長麥美娟率領的“連青人網絡探索大灣區創新創業新機遇”交流團，前往位於廣州和佛山的“大灣區香港青年創新創業基地聯盟”成員基地考察，詳細瞭解基地的建設、運營情況，對於基地推動粵港創新創業雙向合作留下深刻印象。據悉，自去年12月聯盟成立後，已獲得接近60個來自香港和大灣區內地不同界別、具代表性的機構響應參與。麥美娟表示，內地在創新創業方面給予香港青年大力支持，幫助創客項目成長，希望通過此次交流參訪，把更多雙創資訊帶回香港，在聯盟機制下，推動更多香港青年把握大灣區發展帶來的機遇。



廣州天河區港澳青年之家TimeTable精品聯合辦公空間和位於佛山南海區的工合空間，均是粵港兩地政府首批認定的粵港青年創新創業基地。其中，工合空間自2017年以來，已服務了300多名大灣區創客，一大批香港青年創業項目入駐，成長壯大。



豈寅遊戲科技有限公司（香港）是新入駐工合空間的香港團隊，他們創新推出AI虛擬運動技術平台，在STEAM教學、運動電競、活動遊戲、虛擬運動訓練等多領域有廣闊的應用前景。



豈寅科技負責人麥子鋈展示了一款專門面向中老年群體的運動益智遊戲“飛天企鵝”，參訪團成員紛紛體驗。據悉，該公司已經開發出多款面向樂齡群體的益智運動遊戲，並已在香港落地，接下來將拓展內地市場。



內地創客期待合作 助力“走出去”



經過多年探索，工合空間服務功能大大拓展，推動粵港創業資源雙向流動。佛山䌽燈傳承人、嘉僑文化發展有限公司負責人黃敏言向交流團展示了多款製作精巧的非遺䌽燈，十分驚艶。該䌽燈由AI設計軟件畫圖、激光印花技術製作，使得傳統䌽燈成本大降，有了走入千家萬戶的條件。



“當前，我有意推動傳統䌽燈走向海外，但缺乏具有國際視野和先進設計理念的設計師，接下來，期待通過工合空間找到更多香港設計師，助力中國傳統非遺‘走出去’。”黃敏言說。

