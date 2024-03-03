網評：遏制面包店浪費需要雙重糾偏

中評社北京3月3日電／來源：東方網 作者：張濤

幾十元一塊的面包，上百元一份的吐司，幾百元一個的蛋糕……近年來，“面包刺客”話題多次登上熱搜。與此同時，有的烘焙門店一天丟棄的面包能裝滿一麻袋，有的報損率超過50%。“新華視點”記者近期在一些烘焙門店蹲點發現，部分商家採取高定價、大包裝、填滿貨架等營銷方式，導致報損率畸高，浪費嚴重。（2月29日《新華每日電訊》）



現在，隨著消費升級，消費者對於產品的品質越來越挑剔，許多面包店為了迎合消費者的喜好，往往只售當日烘焙新鮮面包。當日未售出的面包，即使未過保質期，仍然會被丟棄了之。在食品行業，每日5%至10%的餘量意味著報損率處於健康區間。然而，不少面包門店產品報損率超過10%，有的甚至超過50%。



面包店浪費現象突出，原因有兩方面。其一，作為傳統高溢價行業，烘焙行業的利潤空間很大。即使加上損耗浪費的部分，毛利率依然可觀。因此，許多經營者對於報損率畸高問題不以為然。其二，一些面包店盲目追求“高端，大氣，上檔次”，篤信定價越高越能彰顯品牌，貨架越全越能展示實力。於是，有的店鋪臨近夜晚還源源不斷烘烤面包。對於賣不掉的商品寧可扔掉，也不願打折促銷，擔心跌了身價。



解鈴還須系鈴人。遏制面包店浪費現象，必須找准病根，對症下藥，從經營者的法治意識和經營策略方面予以雙重糾偏。



首先，加強普法，讓經營者認識到浪費食品屬於違法行為。在一些經營者看來，自己有自主經營權，如何處置未售出的面包是自己的私事。這其實是一種認知誤區。防止食品浪費，保障糧食安全，不僅是傳統美德，更是法律要求。2021年4月29日起施行的《反食品浪費法》明確規定：食品生產經營者在食品生產經營過程中造成嚴重食品浪費的，由縣級以上地方人民政府市場監督管理部門或者縣級以上地方人民政府指定的部門責令改正，拒不改正的，處五千元以上五萬元以下罰款。2021年，南京市就有面包店因大量報廢“不美觀”的面包，被當地市場監管部門約談，責令整改。



其次，加強引導，幫助經營者摒棄錯誤的經營理念。事實上，一些經營者奉為圭臬的高溢價、“貪大求全”“視覺衝擊”等商業策略，並不符合當下的消費趨勢。近年來，越來越多的消費者開始回歸理性消費，注重產品的性價比。一些面包的高定價，直接勸退了不少消費者。有的面包僅推出大包裝兜售，普通消費者難以在保質期內全部食用，只好放棄購買。此外，與貨架橱窗滿滿當當的視覺衝擊相比，消費者更在意的是面包的內在品質和口感。高定價、大包裝、填滿貨架等營銷方式，非但起不到預想的效果，反而加劇了食品浪費。

