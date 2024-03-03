網評：中國”非遺“揚帆出海

中評社北京3月3日電／來源：東方網 作者：劉天放



剛剛過去的龍年春節，“中國紅”點亮眾多世界地標建築，為全球帶去中國人的新春祝福。書法、繪畫、茶藝等中華文化精粹成就了全球春節“雅集”，剪紙、糖人、面塑、年畫以及中國傳統小吃則在直觀展示中國非物質文化遺產的同時，也讓海外民眾體驗了中國傳統文化的非凡魅力。



而春節期間，中國非遺也“揚帆出海”，中國文化和旅遊部組織四川自貢彩燈企業在法國、挪威、匈牙利、西班牙、美國、加拿大、緬甸、尼泊爾等近20個國家和地區的80多個城市舉辦了“歡樂春節 全球彩燈點亮”活動，觀展遊客預計達3000萬人次。其中挪威、瑞典、尼泊爾等7個國家是首次舉辦中國彩燈展活動。



當中國的各項非物質文化遺產一次次在海外展示出美食、美景、美物、美好體驗的魅力時，中國作為一個和平、友好、積極的東方文化大國形象也在海外民眾的心中種下了種子。實際上，不僅在春節期間，即使在平時，打開一些海外社交媒體網站，在中國文化專題下，以非物質文化遺產為主題的視頻產品熱度居高不下。



誠如北京師範大學教授、社會學院人類學民俗學系主任蕭放所言，非遺是跨文化交流的橋梁和載體，由於不少非遺項目的可參與性、可體驗性，幾乎不用翻譯就能達成交流，再利用數字化和新媒體技術等手段進行傳播，可以突破語言和地域限制，使世界各地的人們都有機會瞭解和體驗中國非遺。



黨的二十大報告指出，中華優秀傳統文化得到創造性轉化、創新性發展，文化事業日益繁榮。充分說明了非物質文化遺產保護和傳承工作是文化發展中必不可少的一部分。為此，拓寬渠道，增加非遺應用場景，外國朋友更青睞中國非遺的高超技藝；非遺為媒，促進民心相知相通，中國非遺獲得海外點贊無數……



中國目前是聯合國教科文組織人類非物質文化遺產相關項目最多的國家，列入人類非物質文化遺產代表作名錄的項目多達40項，不僅說明中國的非遺保護水平，海意味著非遺在國際文化傳播及交流上仍存在空間。由此，中國非遺“揚帆出海”，促進世界文明互鑒。非遺走出國門，增強了中華民族的自豪感，也塑造了一個更有吸引力的中國形象。