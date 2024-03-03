得州遭州史最大野火　一度逼停核武工廠運營

連日來，得克薩斯州北部地區野火延燒，多個城鎮要求居民疏散，多條公路關閉。（圖源：新華社） 中評社北京3月3日電／據新華社報導，美國得克薩斯州北部地區本周野火延燒，超4400平方公里的土地過火，多個城鎮要求居民疏散。美國媒體統計說，這是得克薩斯州歷史上最大的野火。



得克薩斯州州長格雷格·阿博特1日說，這場野火已燒毀至少400至500座建築，野火火勢迅猛，燒過的地區往往只留下一片殘骸。美國媒體報導說，這場野火過火土地面積已超4400平方公里，超過以往最大野火。在此之前，得州史上最嚴重野火發生在2006年，過火面積超過3625平方公里，導致13人死亡。



這場野火本周早些時候在得州北部名為“得克薩斯狹長地帶”的地區發生。當地媒體報導，最大一處火災延燒至相鄰的俄克拉何馬州。阿博特2月27日宣布州內60個縣處於災害狀態。同一天，多個縣鎮下達居民疏散令，多條高速公路關閉。美國總統拜登本周在訪問南部邊境地區時對媒體記者說，500名聯邦人員正在得克薩斯州滅火。這場野火已造成至少2人死亡。



在這場野火中受災最嚴重的城鎮是斯廷內特。這一小城居民大約1600人，在火災中被疏散。2月29日野火燒過之後，當地居民回到斯廷內特，發現街道上只剩被大火熔化的路標、被燒焦的汽車和只剩灰燼瓦礫的房屋。



由於野火迅速延燒，得州北部地區一家名為潘特克斯的核武工廠2月27日晚宣布暫停運營。



潘特克斯核武工廠是美國主要的核武器組裝和拆卸工廠之一。負責該工廠運營的聯合核安全有限責任公司當晚在其社交媒體上發表聲明說，因附近野火尚未得到控制，工廠已暫停運營並疏散非必要人員。聲明說，目前工廠內“所有武器和特殊材料都安全且不受影響”。隨後，野火轉移了延燒方向，該工廠2月28日恢復運營。

