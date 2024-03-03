聚焦全國愛耳日：呵護我們的耳朵

北京同仁醫院耳科主任醫師李永新在為患者進行檢查。（受訪者供圖） 中評社北京3月3日電／據新華社報導，耳朵是聆聽世界的窗口。3月3日是全國愛耳日，今年的主題是“科技助聽 共享美好生活”。為何會出現聽力下降？下降之後怎麼辦？助聽器或人工耳蝸能否改善聽力？記者採訪了多位北京同仁醫院耳科專家。



北京同仁醫院耳科主任醫師李永新介紹，聽力下降可能由先天或後天原因造成。如果有耳廓畸形，可能會影響聲波的收集，耳道狹窄、耳道閉鎖等也會影響聲音的傳導，從而影響聽力；另外，長期受到噪聲干擾，可能會引起噪聲性耳聾；如果服用了有耳毒性的藥物，也容易引起藥物性耳聾。



李永新說，當前最常見的就是不科學地使用耳機，年輕人喜歡戴著耳機聽音樂、學習，有的還會戴著耳機睡覺；另外，在噪聲較大的環境中，耳機音量普遍會調得比較大，長此以往聽力就可能慢慢下降，這就是常見的噪聲性耳聾。



李永新表示，日常使用耳機要把握“60－60”的原則，即使用音量不超過最大音量的60%，連續使用的時間不超過60分鐘。另外，要盡量避免情緒激動，學會疏解壓力，減少熬夜，保持良好心態，這些都對保持聽力健康有好處。



另外，隨著年齡增加，人體聽覺器官也會逐漸老化，進而出現老年性耳聾。日常生活中主要表現為聲音小聽不到，聲音大又怕吵，與人交談時能夠聽到聲音但聽不清講話內容，言語識別率明顯下降，有部分老年人還會伴有耳鳴。



北京同仁醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任技師孔穎說，當發現聽力下降時，應及時就醫，爭取最佳的治療時機。科學選配助聽器、人工耳蝸植入，同時配合專業聽力言語康復訓練，以及聽覺輔助裝置的應用等均是有效解決聽力障礙的方法。

