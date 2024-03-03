國產電影＂叫好又叫座＂　彰顯文化自信

圖①：電影《熱辣滾燙》海報。圖②：電影《三大隊》海報。圖③：電影《飛馳人生2》海報。圖④：電影《長安三萬里》海報。（以上圖片均為受訪者提供） 中評社北京3月3日電／據人民日報報導，國產電影的市場占比連續多年高達80%以上；2023年全國電影票房排名前十名均為國產影片……近年來，“叫好又叫座”的國產電影在激烈的市場競爭中表現亮眼。中國觀眾越來越青睞國產影片，這不僅是國產電影高質量發展的實證，更是顯著增強的文化自信的生動詮釋。



創作具有中國氣派、中國風格的優秀影片



2024年春節檔，全國電影票房以突破80億元的成績刷新了同檔期歷史紀錄。《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉時空》等多部影片以豐富多樣的題材類型滿足了觀眾多樣化的觀影需求。截至2024年2月23日，全國總票房為127.14億元，總觀影人次為2.77億，國產影片票房為123.52億元，國產影片所占市場份額達97.15%。



自2020年以來，國產影片票房在中國電影市場占比每年都超過80%。2023年，全國電影票房近550億元，其中83.77%為國產影片。同年，儘管有《奪寶奇兵5》《碟中諜7》《速度與激情10》等好萊塢影片上映，全年電影票房排名前十仍然全部為國產影片。國產影片在中國電影市場上的表現越來越好，中國觀眾對國產影片的接受度和喜愛度越來越高。



實際上，就在不到10年前，國產電影與好萊塢電影在中國市場上的較量還處於膠著狀態。彼時在世界範圍內，絕大多數國家的本土電影市場上，好萊塢電影占據了壓倒性優勢。然而短短幾年間，中國電影市場的情況就發生了很大變化。



分析這一現象形成的原因，清華大學教授尹鴻認為，隨著中國經濟社會快速發展，國產電影質量日益提升，中國觀眾越來越青睞能與自身生活產生連接的電影作品，國產電影也越來越能夠為觀眾提供豐富多樣的觀影體驗。以2023年為例，現實題材影片尤其受到觀眾歡迎，《孤注一擲》以反電信詐騙為主題，《八角籠中》關注社會弱勢群體，《堅如磐石》反映掃黑除惡鬥爭……這批具有強烈現實關懷的影片對觀眾產生強大吸引力，上映期間，相關話題成為社會熱點。尹鴻說：“這些影片中的人物和事件都與普通觀眾的生活息息相關，容易引發觀眾共情，讓觀眾走出影院時收穫感滿滿。”

