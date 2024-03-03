我國航天員首次完成艙外維修任務

中評社北京3月3日電／據中國載人航天工程辦公室消息：北京時間2024年3月2日13時32分，經過約8小時的出艙活動，神舟十七號航天員湯洪波、唐勝傑、江新林密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下，完成全部既定任務，出艙活動取得圓滿成功。



在上次出艙維修試驗的基礎上，此次出艙活動重點完成了天和核心艙太陽翼維修工作，消除了前期因太空微小顆粒撞擊產生的影響，經評估分析，太陽翼發電性能狀態正常。這是我國航天員首次完成在軌航天器艙外設施的維修任務。



（來源：人民日報）