美官員稱以色列基本同意加沙臨時停火協議框架

中評社香港3月3日電／美國政府一名高級官員表示，以色列基本同意加沙停火和釋放被扣押人員協議的框架，正等待巴勒斯坦武裝組織哈馬斯作出決定。



香港電台援引外電報導，協議內容包括停火六星期，以及需要哈馬斯釋放部分人質。



路透社引述有份斡旋停火的埃及消息人士報導，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的代表，預計星期日抵達開羅，加沙日前過百名輪候援助物資的巴勒斯坦人死亡的事件，未減慢談判進程。



不過，以色列傳媒引述以方高層官員說，在收到仍然生還的人質完整名單前，以色列都不會派代表參與開羅會談。