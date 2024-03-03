普洱茶藝傳承人李興昌：匠心制茶

（圖源：新華社） 中評社北京3月3日電／據人民日報報導，葉片翻飛，揉拈滾動，茶葉在老人李興昌的手裡緩緩舒展筋骨，一片匠心融進了茶香。



李興昌住在雲南普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣困鹿山下，得天獨厚的地理條件和資源孕育出自然的饋贈。2008年，“普洱茶製作技藝（貢茶製作技藝）”被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄，今年已經70歲的李興昌是這一項目的省級代表性傳承人。



寧洱縣是聞名中外的普洱茶故鄉。歷史上，往來不絕的馬幫源源不斷地把各茶山的茶葉運送到此進行加工，再向外發送。普洱茶因地而得名，普洱因普洱茶而名揚天下。



在一片茶香中長大的李興昌，與普洱茶有著解不開的緣分。20世紀80年代，為了保護古茶樹，李興昌的母親匡志英用盡一生積蓄，買下近百畝的古茶園經營權，並留給後人，殷切叮囑：“一定要管好古茶園，世代相傳的制茶手藝不能荒廢。”



“興昌”，寄托著父母對李興昌把家傳的制茶手藝發揚光大，讓茶產業興旺昌盛的希冀。跟隨母親的腳步，李興昌開始系統學習普洱茶製作技藝（貢茶製作技藝）。



“本以為是學技術，沒想到母親的第一堂課是管理茶園。”好不容易制出茶葉，信心滿滿挑到縣城販賣，一公斤卻只能賣3.5元。一氣之下，李興昌將茶葉挑回了家。



當時茶葉市場不景氣，李興昌只能減少產量，控制產出，“多虧了母親的第一課”。

