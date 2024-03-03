（圖源：南方財經網） 中評社北京3月3日電／據新華社報導，一元復始，萬象更新。春節是中華文化中最古老最重要的傳統節日之一，是萬家團圓、辭舊迎新的喜慶日子。剛剛過去的龍年春節讓我們由衷感嘆數字賦能傳統文化，讓擁有4000多年歷史的春節“別樣紅”。約90億人次的春運更加舒適便捷，手機裡唰唰備齊年貨，無人機絢爛奪目的舞姿照亮火樹銀花不夜天，AI帶來沉浸式體驗古代春節習俗禮儀，更有詩人李白“穿越”千年與大家把酒吟詩。



同時我們也高興地看到，中國春節的“朋友圈”在不斷擴大。全球已有近20個國家將春節作為法定節假日，全球約1／5的人口以不同形式慶祝農曆新年。2023年12月22日，第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。在這個甲辰農曆春節，我們見證了中國優秀傳統文化在現代化進程中實現創造性轉化、創新性發展。我們見證了中國春節正日趨國際化，成為世界共同慶祝的節日。



春節蘊含自古以來人們對和平與安寧的向往。熟悉春節民俗的中外朋友都知道，傳說有一年獸，專在辭舊迎新之際出來，為禍一方。後來，人們知道了年獸怕響聲、怕紅色，從此就有了過年穿紅衣、掛紅燈、貼對聯、放鞭炮的習俗，成為中國人向往和平、守護安寧的象徵。中華傳統文化中有著“以和為貴”的和平理念，中華民族向來致力於打造和諧穩定、和平安寧的內外環境。然而就在我們慶祝新春的當下，世界上還有一些地方仍在燃燒著戰火硝煙，很多民眾生活在水深火熱之中，世界充滿緊張和不安。全球挑戰呼喚全球思考、全球合作和全球行動。中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動蕩世界中的穩定力量。中國願與各方攜手應對全球挑戰，謀求共同安全，實現共同發展。

