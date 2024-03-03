“新中式”服裝為啥受追捧

中評社北京3月3日電／據經濟日報報導，吸引消費者的是新中式所代表的文化傳承和民族自信，更是年輕人對傳統文化日益提升的認同感和自信心。



對襟衫配馬面裙、立領盤扣褂子搭牛仔褲、旗袍加上泡泡袖……過去的一年，可以說是新中式全面爆發的一年。越來越多消費者愛上了新中式服裝。“新中式刺綉穿搭”“為什麼年輕人都喜歡新中式”等話題接連登上熱搜。



新中式穿搭有多火



春節期間，無論是在現實生活中走親訪友，還是在朋友圈裡看到的好友曬圖，各種新中式服裝高頻出現。



數據顯示，去年“雙11”期間，淘寶服飾賣出了超73萬條馬面裙。今年1月以來，淘寶平台上“新中式”“宋錦”的搜索量環比分別增長近6倍和近20倍。今年春節期間，各種含有龍元素的新中式拜年服也十分火爆。



究竟什麼是“新中式”？中國社會科學院經濟所經濟增長研究室副研究員楠玉表示，將中國傳統文化元素與當下審美潮流相結合，將中式元素與現代社會生活環境和當代中國人審美融為一體的，都可稱之為“新中式”。



經典中式風格與現代時尚元素的巧妙融合，讓新中式服裝既擁有活色生香的傳統元素，又符合人們日常的穿著習慣。風格多樣易於搭配的新中式服飾，正逐步成為消費者衣橱裡的新寵兒。



在山西大同工作的“95後”白領劉曉倩從大學時期就喜歡穿中式服裝，工作後也更加喜歡購買新中式服裝。“我最近入手了一件改良版的短款馬面裙。相比傳統的馬面裙，改良版有拉鏈和褲兜，更加方便日常出行。前不久還買了一件新中式襯衫，中式紋樣讓襯衫多了一些設計感，既舒適又好看。”劉曉倩說。

