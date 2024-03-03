譚惠珠：23條立法屬香港憲制責任

中評社北京3月3日電／據大公報報導，英美政客不斷對香港事務指手畫腳，英國外交發展大臣卡梅倫早前聲稱，香港目前就基本法第23條立法的方案未履行《中英聯合聲明》及國際公約的義務云云，曾擔任香港基本法起草委員會委員，見證並參與基本法整個起草過程的資深律師譚惠珠駁斥指，相比英美的法律，香港基本法的國家安全法例則寬鬆很多。“美國法典內有9章是維護國家安全的條文，另外有11條法律，都是與維護國家安全相關的，美國對於國家安全的定義，甚至提到廣泛到對中國出產的電動汽車採取某些行動。但香港衹有香港國安法及基本法第23條立法，相比之下一點都不過分。”譚惠珠並強調，從香港特區成立的一刻起，特區政府便已經有憲制責任，為基本法第23條立法，因此卡梅倫的言論是絕對錯誤的。



“影響自由”言論站不住腳



關於履行國際公約的義務問題，譚惠珠表示，卡梅倫所謂“基本法第23條立法對香港居民行使權利和自由有負面影響”的言論，根本是站不住腳的。她解釋說，《香港人權法案條例》清晰列明，人權自由可以受限制，可在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序、公共衛生、風化或他人的權利和自由時，依法律規定對有關自由作出限制。“這是國際上接受的標準，而香港法院在決定平衡人權自由及國家安全、社會安全方面，都一直履行這個公約，在香港國安法的第四和第五條中亦提到，香港特別行政區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護適用於香港有關規定享有的包括言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由在內的權利和自由，任何人未經司法機關判罪之前均假定無罪等。”



譚惠珠強調，特區政府在對基本法第23條立法的咨詢文件中，研究了包括美國、英國、加拿大、澳洲、新加坡的國家安全法律，參考了當中22項內容，從而為立法作出建議，非常具有代表性。“其實香港人已經非常清楚，如果在保障國家安全方面仍然不設防，就只會被人在後欄放火，危害香港的繁榮穩定，因此必須完整有效地做好23條立法，維護國家和香港的安全，香港才會有更好的發展環境。”



（來源：大公報）