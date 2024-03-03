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德總理稱德軍官談話錄音事件嚴重 會盡快澄清
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2024-03-03 10:29:55
中評社香港3月3日電／正在梵蒂岡訪問的德國總理朔爾茨，回應德國軍官被指在電話會議上討論向烏克蘭提供武器，以及相關談話錄音外洩時表示，這是非常嚴重的事件，會盡快對此作出澄清。
香港電台報導，德國國防部就證實空軍內部對話遭到竊聽，發言人說，目前無法確定社交媒體上流傳的錄音或書面版本是否被修改。
俄羅斯國家電視台記者兼《今日俄羅斯》總編輯西蒙尼揚早前公布一段錄音，內容顯示多名德國軍官曾討論向烏克蘭提供導彈並秘密幫助烏克蘭轟炸克里米亞大橋等目標，俄方要求德國就事件作出解釋。
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