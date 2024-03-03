美國賓夕法尼亞州一列車脫軌

中評社北京3月3日電／據央視新聞消息，據多家美國媒體報導，當地時間3月2日，在美國賓夕法尼亞州，美國諾福克南方鐵路公司一列貨運列車脫軌，部分車廂掉入鐵軌一旁的河流。目前暫無人員傷亡或發生洩漏的報告，該地區也沒有進行人員疏散。目前尚不清楚這列貨運列車裝載了什麼貨物。



（來源：央視新聞客戶端）