北約波羅的海空域巡邏團入駐拉脫維亞

中評社北京3月3日電／據新華社報導，北約波羅的海空域巡邏團2日入駐拉脫維亞軍事基地，拉脫維亞開始承擔對巡邏團的後勤支持工作。



據拉通社報導，拉脫維亞利埃勒瓦爾德軍事基地當天舉行巡邏團入駐儀式。據拉脫維亞國防部2月下旬發布的公告，該國將在為期9個月的時間內承擔對波羅的海空域巡邏團的後勤支持。



2004年，拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞三國加入北約，北約開始在波羅的海空域巡邏。目前，巡邏任務由德國戰機承擔。此前，立陶宛和愛沙尼亞先後承擔了對巡邏團的後勤支持工作。



（來源：新華網）